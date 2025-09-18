【子ども会、メリットある？】メリットを感じられないなら加入する必要ナシ？＜第7話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第7話 メリットがない
【編集部コメント】
エミさんは物事をよく考えずひとつのメリットで子ども会への加入を決めました。コウジさんにも「よく考えれば？」と言われましたが、そもそもがそういった地域のものは参加しないとトラブルになると思い込んでいたのです。しかしナオさんは穏やかに笑っていて、トラブルとは皆無のように見えます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
