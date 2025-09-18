＜怒った理由は＞母親が20代男性を家に招待。ゲームをしていただけなのに帰宅した父親が激怒して…？
職場で仲良くなった人がいると、家に呼ぶことがあるかもしれません。職場では話せないようなこともあるでしょうから、ストレスや不安の解消の時間になる場合も。でも、それが異性の場合には状況が違ってきますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『私が18歳、兄が20歳の頃の話です。当時43歳だった母が職場の20代前半の男性と仲良くなり、その男性と私と兄で家でゲームをすることになりました。母はゲームに参加していません。晩ご飯も食べていく約束でしたが、仕事から帰ってきた父が激怒して、男性を家から追い出してしまいました。父は母のことが大切だから母を守るために追い出したと言っていましたが、私には理解ができませんでした。皆さんは父の行動を理解できますか？』
冷静に話すこともできたとは思う
『お父さんの行動は理解できるよ。激怒せず、普通に話して帰ってもらったらよかったとは思うけれど』
『激怒しなくても……とは思うけれど、それは夫婦のことだから何かしらの理由があったのかもしれない』
家に帰ったら知らない男性が……。そうなったとき、お父さんが男性に対して怒る気持ちも理解はできますね。妻の浮気相手という考えも、頭よぎったのではないでしょうか。でも、激怒するのではなく冷静に話すこともできたのでは？ との意見もあります。相手の男性は話せばわかる年齢でしょうから、理由を話して帰ってもらうことはできたのかもしれませんね。
お母さんは事前にお父さんに話しておくべきだった
『可愛がっていて家に呼ぶとしても、事前にお父さんに話して許可をもらうべきだと思う。お父さんもびっくりしたんじゃないの？』
家に帰って知らない男性がゲームをしていたら、お父さんも驚いてしまいますよね。誰だろうと思いますし、不審に感じてしまうものでしょう。お母さんが前もって男性を連れてくるとお父さんに連絡をしていれば、お父さんも受け入れやすかったのではないでしょうか。お母さんが軽率だったとも考えられます。
お父さんの気持ちを考えたい
妻と男性の関係を疑ってしまう
『帰宅したら旦那が職場の若い女の子を急に連れてきていて、リビングで子ども交えてキャッキャしていたら、「は？」と思わない？』
投稿者さんはお父さんの気持ちを理解するのが難しいのかもしれませんが、自分がお父さんの立場になったらどうでしょうか。旦那さんが職場の若い女性を無断で家に連れてきて、子どもたちとゲームをしていたら……。何が起きているのだろう？ と思ってしまいますよね。また前述したように、旦那さんとその女性との関係も怪しんでしまうでしょう。お父さんも、お母さんとその男性が何か関係があるのではないかと考えて、怒ってしまったのかもしれません。
18歳の娘がいるのに……
『年頃の娘がいるのに、家に職場の若い男を連れてくるなと思う』
『18歳の年頃の娘がいるのに、職場の男を家に入れるのはなし』
家には18歳の投稿者さんがいるわけですから、若い男性を家のなかに入れるのは危険とお父さんは判断したのではないでしょうか。いくらお母さんの職場の人であっても、信用できるとは限りません。今後娘に何かあったら取り返しがつきませんから、投稿者さんを守るために、お父さんは激怒して男性を帰した可能性もありますね。
お父さんはお母さんに苛立ったのでは？
『既婚者が男と仲よくして楽しそうにすること自体もありえないし、その男がいい人ぶって油断させて、人の目のない所で娘に襲いかかるかもしれませんよね。お父さんは男とはそういうものとよくわかるだけに、へらへらと他人の家に遊びに来る男が許せなかったんだと思いますよ。そして、そんなことをしている妻にも腹を立てていたのだと思います』
お父さんは同じ男性という立場から、起こりうる最悪の状況をイメージしたのかもしれません。その男性が必ずしもそのような下心があったとは限りませんが、年頃の娘がいたのですから、違う目的できたのかもしれないと思うと怒りたくなるのは当然ですね。そして、男性を簡単に家のなかに入れてしまうお母さんに対しても、苛立ちがあったのでしょう。男性との関係性も疑わしいですし、娘のことを考えていないと思うと許せない部分もあります。でも子どもたちの前でお母さんを強く非難することはできないと思って、男性に怒りをぶつけた可能性もあります。18歳の子どもからすれば、そんなに怒らなくてもいいのにと思うのでしょう。でも、その背景にはお父さんの家族への思いがあったのではないでしょうか。