◆陸上 世界選手権（18日、東京・国立競技場）

女子5000メートル予選が行われ、1万メートルで6位入賞した廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝15分10秒68で2組13位となり惜しくも予選で姿を消した。決勝は20日21時29分開始予定。

序盤から積極的なレースで首位を走り大きなアドバンテージを築いたが、4000メートル過ぎで集団に飲み込まれ粘ったが及ばなかった。

2021年東京五輪の5000メートルでは、当時の日本記録を樹立して入賞まであと一歩の9位だった廣中は、決勝に進めば世界選手権の同種目では初だった。同一大会で個人の2種目入賞は日本勢初の快挙だったが惜しくも及ばず。それでも復活を証明した東京から、新たな歴史を刻むべく変えるべく走り続ける。

1500メートルでまさかの予選敗退を喫した田中希実（ニューバランス）は14分47秒14の1組5位で予選を突破。4大会連続の決勝に進んだ。雪辱も期して、2023年ブダペスト大会8位入賞に続く2大会連続の上位を狙う。4月に自己ベストを記録していた山本有真（積水化学）は15分36秒29の1組18位で決勝進出はならなかった。

女子5000メートルの主な記録は次の通り。世は世界記録、大は大会記録、日は日本記録。

◆世 B・チェベト（ケニア） 13分58秒06

◆大 H・オビリ（ケニア） 14分26秒72

◆日 田中 希実 14分29秒18