¥ê¥Ã¥×¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS)¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿»ÒÌò¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê¤ë»Ò¤É¤â´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¥³¥ó¤µ¤ó¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±§Ìî¤Ê¤ª¤ß(36)¡£¡Ö¥ê¥Ã¥×¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤¢¤ÈÈýÌÓ¡ª¤Þ¤æ¤²¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤»¤¿¤éÈ¿¶Á¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡ªÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö»ÒÌò¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤É¤³¤«»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤éÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS)¤ÇÌî¡¹²¼²ÃÄÅÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Ä¹Âæ»ì¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹àÅ·ºÍ»ÒÌòá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Ï1990Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£±§Ìî¤Ï²ÃÄÅÌò¤ÇÂè4¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¶È¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢ÄÌÌõ¤äËÝÌõ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤¿2·î¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±Ñ¸ìÇ½ÎÏ¥Æ¥¹¥È¡ÖTOEIC¡×¤Ç930ÅÀ¤È¤¤¤¦¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£