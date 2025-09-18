¡Ö¤¨¡¢ËÜÊª¡©¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×à·ãÊÑá21À¤µª½é¤ÎÄ«¥É¥é¹¥±é¤«¤é24Ç¯¡Ä41ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡21À¤µªºÇ½é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë41ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì(44)¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·(²Æì¸©½Ð¿È)¡£²¬ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¼þ¤ê¤ä³ÜÉÕ¶á¡¢ËË¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉ¦¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»£±Æ¤Î°Ù¡©¤¸¤ã¤Ê¤±¤ê¤ã¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ªËÜÊª¡©¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡£»³ÅÄ¹§Ç·Âç¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»³ÅÄ¤Ï2001Ç¯¤«¤é04Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó2¡×¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó3¡×¤Ë¸ÅÇÈÂ¢·ÃÃ£Ìò¤Ç½Ð±é¤·¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¡£