44ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿»Ð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¶¥±Ë¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤»Ð¤¬¤½¤í¤Ã¤¿»°»ÐËå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¡£17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÅÄÃæ»°»ÐËå¡¡Ä¹½÷¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡À¸¤¤Æ¤¿¤é51ºÐ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö13Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¡×¤Èµ¤·¡¢Ä¹»Ð(µýÇ¯44)¤È¡¢¼¡»Ð¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÅÄÃæ¤Î3¿Í¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¼Ì¤ë»Ñ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤ËSNS¤Ç¡¢Ä¹»Ð¤¬2019Ç¯5·î7Æü¤Ë°ß¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê44ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö»Ð¤Î7²ó´÷¡×¤ÇÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½÷À¤Ç44ºÐ¤Ï¼ã¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÆùÂÎÌµ¤¤È¤â¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£