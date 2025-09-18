À¸Á°¤Î»Ð¤È­à3»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó=2008Ç¯»£±Æ

¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò¶¥±Ë¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤­»Ð¤¬¤½¤í¤Ã¤¿»°»ÐËå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¡£17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÅÄÃæ»°»ÐËå¡¡Ä¹½÷¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡À¸¤­¤Æ¤¿¤é51ºÐ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö13Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¡×¤Èµ­¤·¡¢Ä¹»Ð(µýÇ¯44)¤È¡¢¼¡»Ð¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ÎÅÄÃæ¤Î3¿Í¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¼Ì¤ë»Ñ¤òÅº¤¨¤¿¡£

¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï²áµî¤ËSNS¤Ç¡¢Ä¹»Ð¤¬2019Ç¯5·î7Æü¤Ë°ß¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê44ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö»Ð¤Î7²ó´÷¡×¤ÇÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½÷À­¤Ç44ºÐ¤Ï¼ã¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤­¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÆùÂÎÌµ¤­¤È¤â¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁá¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£


 