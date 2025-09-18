プロ野球・くふうハヤテベンチャーズ静岡の試合を彩る「スタジアムDJ」。松下晴輝キャスターがその仕事に挑戦し、会場の盛り上げと試合進行を両立させる難しさを体験しました。

【写真を見る】“スタジアムDJ”を体験する松下晴輝キャスター

＜松下晴輝キャスター＞

「1番レフト鈴木将平！背番号51」

＜藤生恭子さん＞

「完璧です。雰囲気も野球をたくさん見られてるだけあって完璧です！」

先日、くふうハヤテのスタジアムDJ、藤生恭子さんにアナウンスのコツを教わった松下キャスター。スタジアムを盛り上げるだけでなく、スムーズな試合進行にもアナウンスが一役買っていることを知りました。

そして迎えたスタジアムDJ体験当日、日曜日ということもあり、球場には多くのお客さんの姿がありました。

＜くふうハヤテベンチャーズ静岡 池田省吾球団社長＞

「1日スタジアムDJを今日はお願いしたいと思います。勝利に導くスタジアムDJをやっていただきたいなと」

＜松下キャスター＞

「ハヤテ愛たっぷりにアナウンスをしまして、選手の背中を少しでも押せるように頑張ります」

試合開始の直前まで藤生さんからアドバイスを受け、いざ本番。

＜松下キャスター＞

「めちゃくちゃ緊張するな」

＜藤生さん＞

「してますね（笑）」

＜松下アナ＞

「1回裏、ベンチャーズの攻撃は、1番レフト鈴木将平！背番号51 富士市出身、静岡高校」

最初のコールを無事に終え、選手をバッターボックスに送り出します。安堵するのも束の間、試合の流れを把握してすぐに次のバッターの確認へ。選手交代やファールボールへの注意喚起など、場内への呼びかけは多岐にわたります。

＜松下キャスター＞

「ちょっと慣れてきました。喋る、書く、見る。この流れですね」

＜藤生さん＞

「そうですそうです！」

声量やトーンなど工夫を凝らしつつ、最後までやり遂げました。試合後、選手にも声が届いていたか尋ねました。

＜松下キャスター＞

「入場する際のアナウンスや登場曲は聞こえるものですか？」

＜くふうハヤテベンチャーズ静岡 鈴木将平選手＞

「聞こえますね。音楽は自分のモチベーションの上がる曲で勿論ですけど、アナウンスの声で引き締まる気持ちで（打席に）行きますね」

＜松下キャスター＞

「今度はベンチャーズの勝利につながるように声で後押ししていきたいなと思います」

＜鈴木選手＞

「球場全体盛り上がっていたので、本当にありがとうございました」

試合を陰で支えるスタジアムDJの声。スポーツ観戦の際は、会場内で流れる音声にも耳を傾けてみてはいかがでしょうか。