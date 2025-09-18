立花慎之介、娘と本気でベイブレード 対戦動画に大反響「娘さんの構え方可愛い！」「声良すぎて」
声優の立花慎之介が、自身のXを更新。長女とベイブレードXを楽しむ対戦動画を投稿し、ネット上では和む声であふれている。
Xでは「突然、姫がベイブレードをやりたい。と言い出してから半年以上。今でも我が家はあっつあつです」と報告。
【動画】娘さんの声もいい！立花慎之介のベイブレード対戦映像
対戦動画も公開しながら「いやマジでよく出来てんのよ！！回るし、弾くし、砕け散るしwww 親子で男女関係なく楽しめるのがいいよ」とハマっている。
なお、結果は立花が負けており、ネット上では「めっちゃ熱い戦い！！ そして流石親子！」「姫のベイブレードつおい！そして、姫かわいい！ずっとあっつあつで楽しんでくださいね〜」「声が良すぎていい 娘さんの構え方可愛い！」「声良すぎて5回ぐらいループしてました」などの声が出ている。
