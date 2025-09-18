◇パ・リーグ 西武―オリックス（2025年9月18日 ベルーナD）

西武の今井達也投手（27）が18日、オリックス戦（ベルーナD）で今季22度目の先発登板。7回1死まで無安打無得点投球を見せていたが、代打・西野に中前打を打たれた。今井は結局118球を投げて7回1安打無失点5四死球で降板。勝ち負けは付かなかった。

摩訶（まか）不思議なノーヒットノーラン投球を続けていた今井が7回に初安打を許した。6回まで無安打で、7回は1死から宗、若月に連続死球で一、二塁とした。続く代打・西野に中前打を許して、大記録達成はならなかった。1死満塁としたが、広岡は遊ゴロ併殺に抑えて無失点で切り抜けた。

「ベルーナドームで投げるのは久しぶり。しっかり試合の雰囲気を味わって勝負の時間を楽しみたい」。メジャーのスカウトも視察する中、7月19日のソフトバンク戦以来の本拠地登板だった。3年連続の2桁勝利も懸かっていた。

3回も4回も走者を三塁まで進めた。四球や暴投や失策が絡んだもので、6回まで安打は1本も許していなかった。ベース板のかなり手前でワンバウンドするボールが散見。何度も天を見上げ、ロジンバッグもマウンドに叩きつけた。それでも7回まで118球を投げ無失点の粘投を見せた。

今井は今季4月11日の日本ハム戦（エスコンF）でも 7回2死まで許した走者は四球の2人に抑えていたが、77球目に投じた151キロ直球を田宮に右前打され、あと7人のところで快挙を逃していた。

▼今井 良い球も良くない球もありましたが、ランナーを背負っても、何とか粘って投げることができました。悪いなりに無失点で抑えることができたのは良かったです。