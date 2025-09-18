8月の記録的な大雨で、熊本市中心部では住宅などへの浸水が相次ぎました。

【写真を見る】マンホールからは大量の水が／地下駐車場は浸水 ※模型でのシミュレーション実験

専門家は、都市部特有の水害「都市型水害」であると指摘しています。

どんなリスクがあり、どう備えたら良いのでしょうか。

川は氾濫していないのに…

記者「午前2時です。下通アーケードは足首まで浸水しています」

8月11日未明、近くを流れる白川は氾濫していないにも関わらず、道路や建物は水に浸かっていました。

短時間で多量の雨が降り、下水道や雨水管などの排水能力を超えたことで起きた「都市部の内水氾濫」です。

熊本大学 張浩教授「東京とか大阪のイメージは強いと思うが、建物が密集し、道路が舗装されているところに発生する災害なので熊本市も当然、都市型水害がいつ発生してもおかしくない」

熊本大学で防災水工学について研究している張浩教授は、今回の熊本市中心部での被害は「都市型水害」であると指摘します。

張教授が開発したシミュレーション模型を使って、都市型水害の特徴や原因を見ていきます。

都市に大雨が降ると

熊本市を想定した模型は、熊本城をはじめ、木造住宅、マンション、地下駐車場などがあり、左側がわずかに低くなっていて、低地を表現しています。

この模型に、大雨を降らせると、水が浸透しにくいコンクリートに見立てたアクリル板の上を、水が勢いをつけ低い方に流れていき、木造住宅周辺には水が溜まり始めました。

都市型水害の特徴①

アスファルトに覆われていることによる浸透性の低下

張教授「アスファルトやコンクリートは雨が降ると浸透できないので、重力の作用で高いところから低いところに雨水が流れていく。アスファルトもコンクリートもツルツルしているため流れはすごく速くなる」

さらに雨量を増やすと…

マンホールの蓋が飛び、中から水が溢れだしました。

これは、下水道管に大量の雨水が流れ込んだことで、中にあった空気が圧縮されることが原因です。

浸水が広がると、中央に設置された地下への入り口にも水が流れ込み、地下駐車場の車は少しずつ水に浸かり始めました。

都市型水害の特徴②

地下空間の利用が進んでいることによる被害の増大

張教授「地下はかなり狭い空間。さらに閉じられた空間なので、大量の水が一気に入ってしまうと、地下の水位は急に上昇するので、色々な問題が生じてしまう」

また、人や建物、行政機能などが密集していることで被害が大きくなりやすいことも「都市型水害」の特徴だと言います。

ハザードマップ以外に大事なこと

さらに張教授は、「ハザードマップで町全体の危険度を把握するのは大事だが、周りと比べて自分のいる所が高いか低いかも大事」と話します。

熊本市中心部の下通周辺を拡大したハザードマップです。色がついているところが浸水が想定されるエリアです。国土交通省のサイトでは、指定した地点の標高の断面図を見ることができます。

熊本市役所前の電車通りから、駕町通りにかけての高さを見てみると、中央付近が窪んでいることが分かります。

そして更に大事なのは、低い場所の中でも局地的にギザギザと低くなっている所があることです。ほんの少しの差でも、周りと高いか低いかで浸水の被害が変わってきます。

8月の大雨では、通りが1本違うだけで、被害を受けている店がありました。

ぜひ、隣の道やビル、家と比べて、高いか低いか、そんな目線で自分の家や職場の周りを歩いてみてください。

さらに地下空間では、地上とは異なる危険が潜んでいます。

地下に潜む危険

地下空間は、水が入ってくる経路と避難経路が同じで避難が難しくなったり、外の状況が把握しにくく避難が遅れたりしやすくなります。

さらに、8月の大雨で熊本でも実際にあった被害ですが、地下にある電気設備やポンプ設備が浸水することで、停電や感電が起きたり排水できなくなったり、二次災害が生じます。

地下への浸水対策の現状について、張教授は「対策していない所は多い気がした。ほとんど街の地面とほぼ同じ高さになっているので、街の中が浸水してしまうと、その水は自然と地下に流れていくというところは多い」と話しています。

また地下につながる出入口にステップやスロープなどの高さを設ける必要があるということですが、熊本市中心部では、そういった構造になっていない建物も多く見られました。

個人でできる対策として、止水板や土のうなどがありますが、それをどれくらいの高さにすればいいのか、周りとの相対的な高さが重要になってくるということです。