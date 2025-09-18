党員の党費納入で立て替えをしていた自民党氷見市支部が関係者の処分を決めたことは、昨夜もお伝えしました。

昨夜の会見で氷見市支部は処分や今後の対応についてどう説明したのでしょうか。



自民党氷見市支部は、党費の立て替え問題について昨夜、関係者の処分を決めました。

支部の調査では、2017年からの6年間に当時の会計担当者が支部の活動費の通帳から193万円余りの党費を立て替えたとみられます。





さらに2023年には当時、支部長だった薮田栄治元県議が党員およそ100人分の党費およそ28万円を立て替えたことがわかっています。また、処分を審議した党紀委員会は、幹事長だった萩山峰人市議が、去年、党員継続を解除した157人のリストを支部の決定なしに作成し、支部に党費を納める団体にリストを渡していたことについて、情報管理の甘さにより支部の信頼を損ねた責任は重いとしました。処分は、萩山市議を最も重い党員資格停止1年、薮田元県議を役職停止6か月、そして当時の支部三役を役職停止3か月としました。

嶋田茂 支部長

「信頼回復は今からいろんな形でやっていかなければならないと思っています」



萩山峰人市議

「議員としての活動がどこまでできるのか、来年も市議会議員の改選がございますので、そういったことを冷静に受け止めながら、自分の身の振り方、どうすべきなのかということをですね、後援者の方と相談して決めていきたい」



一方、当時の会計担当者は体調不良で事情を聞けず、回復を待って聞き取りを行うとしています。



さらに嶋田支部長は、支部長の辞任を申し出て了承されました。



嶋田支部長

「ご迷惑をおかけしたと、そういった陳謝といいますか、言葉も交えながら少しずつ理解していただくしか、とりあえずは第一歩がそれだと思っております」