芳根京子、純白ドレス×ハイジュエリーで輝き放つ ご褒美時間は「台本も手放して…」
女優の芳根京子が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。
芳根京子
多くの著名人がカルティエのジュエリーをまとって登場したオープニングイベント。芳根は、ふんわりとした純白ドレスに、ゴールドのネックレスやリングなどを合わせ、輝きを放った。
自身にとってのご褒美時間を聞かれると、「非日常という特別な時間の大切さを年々感じていまして、作品と作品の間とかは旅行に行って何も考えない時間を作ることを心がけています。台本も手放して、ただただリラックスしに行く温泉旅行とか、そういう時間を大切にしています」と語った。
19日にオープンする「カルティエ銀座4丁目ブティック」は、地上4階から成り、最上階には日本初となる「レジデンス」と名付けられたプライベートな空間を併設。また、ブティック内の随所に日本人アーティストによる作品や、日本独自の美意識を反映した装飾が施され、カルティエの卓越した職人技と日本の文化が織りなす国際色豊かな空間となっている。
芳根京子
