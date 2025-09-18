大谷翔平とシュワーバーのMVPレースは「簡単な選択」 ロバーツ監督が2試合連続弾の大谷に太鼓判



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月17日(日本時間18日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場、8回に2試合連続となる51号ソロを放った。

4打数1安打1打点、1本塁打でチームの連敗ストップに貢献。ドジャースは地区優勝へのマジックを8、ポストシーズン進出マジックを2とした。

8回先頭の第4打席。中堅右方向へ高々と打ち上げた打球を見上げながら、大谷はゆっくりと歩き出した。

408フィート(約124.3メートル)先のスタンドに舞い降りる「確信弾」。

過去10打数1安打と相性の悪い左腕ルサルドにこの日もここまで3打席凡退していたが、甘く入ってきたスイーパーを振り抜いた51号は貴重なダメ押しの一発となった。

キング争いで先を行くシュワーバーの目の前で、2試合連続の一発。これで2本差と射程圏に捉えた。

前日の囲み取材で、本塁打王争いについて問われると「そこは全然、何も感じてはいないですかね。1打席でも多く、いいアットバット(打席)を作りたいな、というだけなので。

自分のできることを第一に考えて、1日1日頑張りたい」といつものようにフォアザチームを強調したが、3年連続本塁打王、そしてMVPへ周囲の期待は盛り上がってしまう。

残り試合はドジャース、フィリーズとも10試合。「シュワーバーは何本？53本？いい争いになるだろう。ただ私は我々の選手(大谷)を信じてるよ」とロバーツ監督は話すと、MVP争いにも言及した。

「ショーヘイが打席でやっていること、マウンドでやっていることを見れば、一方的だ。疑いようがない。ただ心配なのは、簡単な選択だから投票者が飽きてしまっていないかということだね」と"大谷MVP"に太鼓判を押した。

この日はサイ・ヤング賞左腕スネルが7回2安打無失点と力投をみせると、ベシア、スコットのブルペン陣も無失点に抑える完封リレー。

攻めてもフリーマンの先制弾などで2回に2点を先行すると、4回に中押し、そして8回に大谷のダメ押し弾。まさに投打の歯車がかみ合った完ぺきな試合運びで、ここ2試合の不安を一掃した。

とはいえこの日の試合前も、ポストジーズンの"大谷起用法"について指揮官へ質問が飛ぶなど、大谷に関しては相変わらず騒がしい状況が続いている。

2位パドレスも勝って、ゲーム差は2のままだが、マジックは8に減った。

ポストシーズンを見据える中でのラスト10試合をドジャースはどう乗り切っていくのか。まだまだ熱い戦いは終わらない。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？