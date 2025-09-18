塩尻市の高校で18日、スタントマンが事故をリアルに再現する交通安全教室が開かれました。



自転車の事故の実に8割で、自転車側のルール違反がありました。



事故の衝撃や怖さを実感するスタント。



塩尻市にある田川高校では18日、生徒およそ450人を前に、スタントマンが自転車事故を再現しました。



この交通安全教室は、JA共済連長野と県警が連携し、13年前から県内各地の高校で行っているものです。





塩尻警察署上林浩 交通課長「自転車の交通事故の8割方が、自転車の方が実はルールを守っていなくて事故が起きているということが現実です。自転車がルールさえ守っていれば8割が事故を防げた」県内では去年、585件の自転車事故が起き、4人が亡くなっています。見通しが悪い交差点で一時停止をしなかったため、出合い頭に衝突するものや、スピードの出しすぎで障害物に衝突する事故などが多いということです。高校生は「自転車こぐときはよく周りを見ることを気を付けたいと思います」来年4月には、改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反についても、いわゆる青切符により、反則金を納める制度が導入されます。