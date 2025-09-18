サウジアラビアの国家的イベント「リヤド・シーズン」を運営する総合娯楽庁のトゥルキ・アルシェイク長官は１８日、自身のＳＮＳで１２月２７日、同国の首都リヤドで、プロボクシングのスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）や同階級転向を発表したＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）らが参加する一大興行を行うと発表した。

同長官は「日本の最高のファイターたちが、世界と対決する歴史的な夜が開催される。メインイベントは井上尚弥対アラン・ピカソ（メキシコ）で、日本のチャンピオンたちが世界のトップコンテンダーと名誉、レガシー、そして誇りを賭けた戦いで団結する」と投稿した。

同長官が運営に関わる、米国で最も権威のある専門メディア「ザ・リング」誌によると、興行は１２月２７日にリヤドのムハマド・アブド・アリーナで開催される。メインイベントは、井上尚弥とＷＢＣ１位、ＷＢＯ３位のピカソの世界戦。

また、この日、スーパーバンタム級転向を発表した中谷も参加。ＷＢＣ８位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦することが明かされた。エルナンデスは尚弥の元練習パートナー。来年５月、東京ドームで尚弥との対戦が期待される中谷にとっては、転級初戦で最高の腕試しとなりそうだ。

また、７月の防衛戦でリカルド・サンドバル（米国）に判定負けし、ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座から陥落した寺地拳四朗（ＢＭＢ）が再起戦を行う。階級をスーパーフライ級（５２・１キロ以下）に上げ、ＩＢＦ世界同級王者のウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑むという。

日本からは日本ライト級王座を獲得したばかりの今永虎雅（大橋）や堤駿斗、麗斗（ともに志成）も参加すると伝えた。