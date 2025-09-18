EXILE B HAPPY、アルバムリリース＆ライブ開催発表
『“LDH PERFECT YEAR 2026”解禁イベント』が18日、都内で行われ、EXILE TRIBEらLDH所属32人が登壇。LDH内のユニット「EXILE B HAPPY」のアルバムリリースとライブ開催が発表された。
【集合ショット】圧巻すぎる…！MAKIDAI、NAOTOら総勢32人が大集合
この日は、EXILE B HAPPYからEXILE TETSUYA、GENERATIONS・小森隼、FANTASTICS・中島颯太が出席。ライブはこどもの日に合わせて開催されるとし、小森は「アルバムは“地下”で作っています！」と粛々と進行していると明かした。
中島が「ぜひライブに来ていただけるとうれしいです」と笑顔を見せる中、TETSUYAが「出たい人います？」とこの日の登壇陣に質問すると、THE JET BOY BANGERZのSHOWが勢いよく挙手。「悪役いけます？」という質問に「できます！」との堂々した答えに、会場には笑いが起こっていた。
■EXILE B HAPPYライブ公演日程
5月5日（火・祝）、6日（水・休）
会場：東京・立川ステージガーデン
