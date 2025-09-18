岡山県瀬戸内市長島に、国のハンセン病療養所、長島愛生園はあります。

園長を務める医師の山本典良さんが、8月31日、岡山市北区表町の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で講演しました。

山本園長が語った「ハンセン病に対する差別・偏見、コロナ禍を経て、いま伝えたいメッセージ」とは。全3回シリーズの第1回です。

（山本典良園長）

「ハンセン病の患者が差別されてきた負の歴史やコロナ禍を経て、後世に生かすことができるかをお話しできたらと思っております。





そのためには、ハンセン病はなぜ忌み嫌われたのか、負の歴史の活かし方、日本社会に足りない考え方について触れたいと思います。私としては、ハンセン病療養所が人権教育の場として、誰一人取り残さない寛容な共生社会の実現に少しでも役立つことができれば、後世に残す価値があると考えています。

まず、簡単な自己紹介をします。私は生まれも育ちも岡山です。岡山市富田町という裁判所の近くで生まれ、岡山大学附属小学校、附属中学校、岡山操山高校に通いました。



そして、岡山大学医学部を卒業しました。私は1963年（昭和38年）生まれなんですけど、学校の教育、医学部に入ってからも含めですね、ハンセン病について全く授業、講義がなかったのです。



私は、心臓血管外科を目指しまして、いろんな病院に勤めました。広島の呉共済病院とか、東京の方の病院も行きましたし、昭和大学横浜市北部病院、ニューヨークのコロンビア大学で研究をして、ニュージーランドのオークランドシティ病院で、臨床を2年間などしてきた経緯で、25年間は、心臓血管外科医で、腕を磨いていたのですが、12年前にたまたま愛生園の副園長というポストがあって、そこに移って10年前から園長をしています。



ですから、私自身、ハンセン病について詳しく調べだしたのが12年前です。私はハンセン病に関して、関わっていた年月は、12年なんですけど、逆に私は1996年に『らい予防法』が廃止されたという、その当時のいろいろな思いがあったのを、その場にいなかったので、客観的な目で見ることができると思っています」

ハンセン病はどんな病気？ 戦国大名にみる病の特徴

（山本典良園長）

「1930年に長島愛生園が創立されて、日本で初めての、国立では日本で初めてですね。その前に5都道府県立の療養所があったのですけど、国立は初めての療養所が、長島愛生園でした。



光田健輔という初代園長が、東京の全生病院（現在の国立ハンセン病療養所 多磨全生園）から来たのですけど、彼が強引に強制隔離を進め、断種堕胎を推奨した人ですね。彼が初代で私が8代目の園長になります。



皆さんにハンセン病どんな病気だったかっていうことを、ちょっとお話ししようと思うのですけど、大谷吉継という戦国大名がいたのです。大谷吉継はハンセン病だったと言われています。



1587年、大阪城の茶会で、おそらく豊臣秀吉が主宰して茶会が開かれた。その時にすでに、大谷吉継はハンセン病に罹っていたのですが、茶の湯の回し飲みがありました。



大谷吉継の顔から膿が垂れて茶碗に入ります。それを、次の戦国武将は、あんまり気持ちのいいものじゃないんで飲んだふりをするのですね。2、3人後に石田三成がこれを全て飲み干したということです。



茶の回し飲みなので、これを飲み干すことは作法に反するのですけど、石田三成は飲み干して「美味しいので全部飲んでしまった。新しくお代わりが欲しい」と言ったそうです。



石田三成の行為は、大谷吉継に恥をかかせなかった。石田三成の後に飲む人も飲んだふりをしなくて良かったということで、大谷吉継は、石田三成に恩を覚えて1600年の関ヶ原の合戦で、両者とも討ち死にしたということです。



この話の何に注目するかというと、1587年に大阪城の茶会です。1587年に顔から膿が出る状態だったのですね。その大谷吉継は、1600年に合戦に行けるのです。13年間顔から膿が出ていた状態で生きていけるのです。



これが、もし結核だったらもう1587年の時点でもう床に伏して動けないはずです。ところが、（ハンセン病は）13年後に合戦に行ける気力があったということですね。ただ輿に乗って、多分、末梢神経障害で歩けなかっただろうと思うのですけどね。これがハンセン病なのですね」

ハンセン病はなぜ差別されてきたのか

（山本典良園長）

「ハンセン病については、厚生労働省のパンフレットにこう記載されています。親や兄弟、姉妹と一緒に暮らすことができない。実名を名乗ることができない。結婚しても子供を産むことが許されない。一生療養所から出て暮らすことができない。死んでも故郷の墓に埋葬してもらえない。これは事実ですね。これが人権侵害だった。



ハンセン病は、らい菌による病気、感染症なんです。結核だったら結核菌ですね。新型コロナ感染症だったらコロナウイルスですね。そういう感染症です。慢性の感染症です。潜伏期間が5年です。



コロナ感染症（の潜伏期間）は、1週間前後、3日から1週間って言われてましたけど、ハンセン病、らい菌は5年から20年です。感染してから5年から20年後に発症するのですね。



そういう慢性の感染症だからこそ、隔離政策はいらなかった（不要だった）。なぜこのような、偏見差別を生むような疾患であったかというと、その原因菌、らい菌によるらい菌の特徴が大きく関与した。



らい菌というのは、31°C前後が増殖の至適温度です。31°C前後の環境でどんどん増える。31°C前後っていうのはどういうところかというと、外気に触れるところです。



外気に触れるところは、イコール目に見えるところです。目に見えるところでらい菌がどんどんどんどん増えていく。しかも、神経に親和性がある。神経を侵すのです。



人の体、生物の体で一番再生能力がないのが神経です。脳梗塞の後、麻痺が残った人はずっと麻痺が続きますよね。交通事故で脊損になった人はずっと麻痺が続く。一旦麻痺が起こると再生しない。



ですから、ずっと後遺症が残り続けるのが、ハンセン病、らい菌の性質によってそうなる。見た目にずっと残ってしまい、それが後遺症か、それとも新しく病気があるか分からないんです。



末梢神経障害があるから、熱いかどうか、分からない。ですからどんどんどんどん傷が増える。傷が増えると、例えば手とか足、指趾がどんどんなくなります。



菌はいないのに指趾がなくなる状態。それを一般の人が見て、どんどん指趾がなくなっているのに、病気が治っていると思えるかということです。そこが非常な、ハンセン病の癒しがたい偏見差別の大きな原因、理由なのですね」

スティグマ化されたハンセン病

（山本典良園長）

「大谷藤郎さんは『現在のスティグマ』という本を書かれたのですけど、大谷さんは、厚生省の役人で、らい予防法廃止に尽力されて、入所者にとっては神様で、国立ハンセン病資料館には胸像があります。彼がハンセン病についてどのように表現しているか、この本の一節をちょっと読んでいただきます」



（引用：『現代のスティグマ』 ハンセン病・精神病・エイズ・難病の艱難 大谷藤郎 勁草書房 1993年）



（朗読）

『叫び泣く大いなる悲しみの声―マタイ福音書・近代化政策とハンセン病患者排除の進行―』。



ハンセン病はかつて『らい』（現在も医学名は「らい」）とも、『前世宿縁の悪病』とも、『天罰を科せられた天刑病』とも呼ばれ、それらの恐ろしげな呼び名からも察せられるように、患者さんは人々から忌み嫌われ、この病の出た家系は代々悪い血筋として周りから気味悪がられ、差別されてきた。



それは、おそらく神経障害により、顔や手足に醜い変形や機能障害が起こり、皮膚には桃色や紅色、黄褐色の不気味で異様な結節や斑紋を生じ、汚い包帯だらけの不自由な姿になり、果ては混合感染により化膿して悪臭を発し、足が立たなくなったり、失ったりして、無様な手作りの箱車でごとごとと路上を這い回って物乞いし、やがて親しき者にも疎まれて行くところがなくなり、群がっては乞食集落の人となり、長い経過の後に死亡するなどの無残たらしい外見や状況のためで、その他に格別の理由があったとは思えない。



とにかく、患者さんとその血筋に対する嫌悪、拒絶は民衆の間に古くから根強く広がっていた。さらにハンセン病がスティグマ化され、迫害と言える決定的な状況にまで加速されたのは、皮肉なことに明治維新以降に日本の近代化政策が進められ、近代国家としての体裁が急速に整えられるようになってからである。



明治四年にノルウェーのハンセンによってらい菌が発見され、らいはらい菌による伝染病との考えが導入され、伝染病対策として消毒、隔離が行われるようになり、それに加えて第2次大戦の軍国主義下に伴う『大和民族の血の浄化』が叫ばれるようになり、患者さんが一般社会から厳しく排除されるようになって、一層激しいものとなった」

