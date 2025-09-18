大人でも挑戦しやすい“この1枚”！【ハニーズ】重ねるだけで即今っぽ♡「ビスチェ & キャミ」

起毛感のあるフェザー素材が注目されている今シーズン。今回は【ハニーズ】から、一枚重ねるだけでトレンド感のある着こなしを楽しめそうな「ビスチェ & キャミ」をご紹介。シンプルコーデが一気に華やぎ垢抜けるビスチェ & キャミは、「なんだかパッとしない……」そんなときも頼りになるかも。自由にレイヤードできそうなので、夏→秋のシフトコーデにも活躍しそうです。

大人も挑戦しやすい！ 重ねるだけで旬度がアップするビスチェ

【ハニーズ】「フェザーヤーンビスチェ」\2,280（税込）

毛足が長く起毛感のあるフェザーヤーンで作られているビスチェは、手持ちのトップスに重ねるだけでトレンド感のあるスタイルが完成しそう。スッキリ見えが期待できるコンパクトシルエットと、シャープなVネックデザインが洗練された印象を与えてくれそうです。甘さ控えめに着こなせそうなので、大人もコーデに取り入れやすそう。

定番カジュアルが垢抜ける大人可愛いコーデ

トップスとジーンズの定番カジュアルコーデ。フェザーヤーンビスチェを重ねれば、即今っぽく垢抜けた雰囲気に。ビスチェの素材感とジーンズのパール調ビジューが、フェミニンな雰囲気を演出。大人可愛い今っぽカジュアルコーデを楽しめそうです。

ふわポコ素材で一気に華やぐ主役級キャミソール

【ハニーズ】「フェザーキャミソール」\2,680（税込）

ふわふわ & ポコポコとした質感が特徴の、ポップコーンフェザー素材で作られているキャミソール。高めの切り替えからふわっと広がるフレアシルエットが、エレガントな雰囲気を演出。着映え力抜群のキャミソールは、「シンプルなトップスに合わせるだけで、一気に華やかな旬コーデに」（公式オンラインストアより）とブランドもイチオシの商品です。

大人に似合う最旬甘辛ミックスコーデ

好みに合わせて、肩ひものアジャスターで長さを調節可能。後ろがゴムになっているため、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうなのも魅力です。ラインデザインがスポーティなトップスに、フェザーヤーンキャミを重ねた個性派ルック。キレイめパンツを合わせて、大人に似合う着こなしに仕上げて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i