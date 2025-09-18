水平線が11月9日に大阪 梅田シャングリラにて開催する7回目の自主企画『潮の目 -なな-』に、171、Sundae May Clubの出演が決定した。

（関連：水平線が見せたロックスターの片鱗――おとぎ話と繰り広げた夢のような一夜、自主企画『潮の目 -む-』東京公演を振り返る）

出演者の発表とあわせて、水平線の田嶋太一（Vo/Gt）は「駆け出し時代からの戦友“171”と、初の共演となる長崎発の至宝“Sundae May Club”をゲストに迎えての3マンです」「毛色は違うかもしれないけど、それぞれの底にあるロックンロールが大きな渦を巻き起こすアツい夜になること間違いなし」とコメントしている。

チケットは、イープラスにてオフィシャル2次先行を受付中。申し込み期間は9月21日23時59分までとなっている。

＜水平線 田嶋太一（Vo/Gt） コメント＞

海流がぶつかり合ってそこにできるもの。対バンでぶつかり合ってそこに起こるもの。

水平線史上最大のキャパシティでの開催となる『潮の目-なな-』。駆け出し時代からの戦友“171”と、初の共演となる長崎発の至宝“Sundae May Club”をゲストに迎えての3マンです。毛色は違うかもしれないけど、それぞれの底にあるロックンロールが大きな渦を巻き起こすアツい夜になること間違いなし。ドントミスイットでよろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）