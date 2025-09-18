¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÎò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×Ä¹Åç°¦À¸±à¤Î»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¤¬¸ì¤ë¡ÖÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡×¡ÊÂè3²ó/Á´3²ó¡Ë
²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔÄ¹Åç¤Ë¡¢¹ñ¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡¢Ä¹Åç°¦À¸±à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±àÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°å»Õ¤Î»³ËÜÅµÎÉ¤µ¤ó¤¬¡¢8·î31Æü¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÉ½Ä®¤Î¡Ö»í¿Í ±ÊÀ¥À¶»Ò¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÊ¸³Ø¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡×¤Ç¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ±àÄ¹¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¡¦ÊÐ¸«¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤ÞÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤È¤Ï¡£Á´3²ó¥·¥êー¥º¤ÎÂè3²ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¡¡¶µ·±¤Ï¤¤¤«¤µ¤ì¤¿¡©
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÎò»Ë¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈºÙ¶Ý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷ÎÏ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤³¤³¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÌäÂê¤«¤é³Ø¤ÓÅÁ¤¨¤ë¡Ù¡£¤³¤ÎËÜ¤Î¡¢ºÇ½é¤Î¿äÁ¦¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½êÆþ½ê¼Ô¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÂçÅçÀÄ¾¾±à¤Î¼«¼£²ñÄ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç»à¤Î¶²ÉÝ¤Î¤¿¤áº¹ÊÌÅª¸ÀÆ°¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÈðëîÃæ½ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ²óÉü¼Ô¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÊÐ¸«º¹ÊÌ¤ÈÁêÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ê¡¢ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡£
Ä¹Åç°¦À¸±à¤ÎÃæÈø¿¼£¤µ¤ó¤â¡¢¡Øº£²ó¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«º¹ÊÌÈðëîÃæ½ý¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÅÂÇ¤Á¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ«¤¤¤ä¤ë¤»¤Ê¤¯»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡Ø¤é¤¤Í½ËÉË¡¡Ù¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø·ë³ËÍ½ËÉË¡¡Ù¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÍ½ËÉË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1998Ç¯¤Ë¡Ø´¶À÷¾ÉË¡¡Ù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡Ø´¶À÷¾ÉË¡¡Ù¤Ë²¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´µ¼ÔÅù¤Î¿Í¸¢Âº½Å¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÂ±¡¤Î´ÉÍý¼Ô¤Î¤ß¡£Â¾¤Î¿Í¡¢¹ñÌ±¤â´Þ¤á¤Æ¹ÔÀ¯¤â´Þ¤á¤Æ´µ¼Ô¤Î¿Í¸¢Âº½Å¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´¶À÷¾É´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´¶À÷³ÈÂç¤È´¶À÷¤Ë¤è¤ë»àË´¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¾É¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤é´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ¾Î©¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤³¤ÇÀþ°ú¤¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤¦´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë»àË´¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¼¥í¥³¥í¥Ê¡Ù¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎáÏÂ£µÇ¯£µ·î£¸Æü¤«¤é¡Ø£µÎà´¶À÷¾É¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5Îà¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²¤ÊÆ¤ÎÊý¤¬ÂçÂÎ1Ç¯´ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼²¤ÊÆ¤Î¤Û¤¦¤¬1Ç¯´ÖÁá¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÌ¿¡Ù¤È¡Ø¼«Í³¤È¿Í¸¢¡Ù¤É¤Á¤é¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÌ¿¡Ù¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤Î¿Í¸¢¤Ï¤â¤¦Ìµ»ë¤·¤è¤¦¤È¡£
¤è¤¯Ä¹Åç°¦À¸±à¤Î¸«³Ø¼Ô¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÌ¿¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¸¢¡¢¼«Í³¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÎ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ï¡¢³§¤µ¤óÌ¿¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¡£¼«Í³¿Í¸¢¤ÏÌ¿¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢È¾¡¹¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÂÎÌ¿¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¿¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤·¡¢Ì¿¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀïÁè¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤É¤¦¤¾¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎÅÚ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¼«Í³¤È¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤ê¡¢²Æì¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤¬Àï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¼«±ÒÂâ¤ÏÀï¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÀï¤¤¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¿Ê¬Ì¿¤¬Âç»ö¤À¤«¤éÀï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢ÎÎÅÚ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¿¤¬Âç»ö¤À¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¸¢¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤ÏÎ¾Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È»×¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¡¢2Âò¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥í¥Ê´¶À÷¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È»×¤¦¿Í¡£¡Ê¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¼«Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¡£¡ÊÁ´°÷¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¡Ë
ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ5Ç¯2·î¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë3000¿Í¤Î²óÅú¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤«¡Ù¡£
1/3¤Ï¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Þ2/3¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬2Ç¯Á°¡¢ÎáÏÂ3Ç¯12·î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤¬·ë¹½Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡£¤³¤ì¤ÏÀÕÇ¤50%¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢¡Ø´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ù¡£¡Ø´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¡Ù¡£
¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¼«Í³¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¿Í¡£¥À¥á¤À¤È»×¤¦¿Í¡£¤³¤ì¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¡¢5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÎáÏÂ3Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÏÂ¿¿ô¤¬¡ØÀ©¸Â¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤é¤¤¶Ý¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤Î¤Ï´µ¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤é¤¤¶Ý¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤é¤¤¶Ý¤À¤Ã¤¿¤éÅöÁ³ËÜ¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ï¤Ê¤¼2Îà¤«¤é5Îà¤Ë¡©
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤ÊÆ¤è¤ê¤ÏÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤Ë2ÎàÁêÅö¤«¤é5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼2ÎàÁêÅö¤«¤é5Îà¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤¬Â¿Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤Ï¤Í¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡£2ÈÖ¤Ï»Ò¶¡¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¤¿¤á¡£3ÈÖ¤Ï°åÎÅÈñ¡£Á´³Û¸øÅªÉéÃ´¤¬Í½»»¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡£4ÈÖ¤ÏÊÝ·ò½êÅù¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡£5ÈÖ¤Ï·Ú¾É¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¤Ê¤È¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ï¡¢2ÎàÁêÅö¤«¤é5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤â¡¢¼£¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï2ÎàÁêÅö¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃ¸úÌô¤¬¤Ç¤¤¿¤é5Îà¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¸½ºß¤Î5Îà¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ØÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ù¤Ê¤Î¤«¡£º£¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¾É¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢¡Ø¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ï¡¢¤â¤¦´¶À÷¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤É¤ó¹¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Ï¡¢ÉÝ¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤«¤é¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï¡¢2ÎàÁêÅö¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£5Îà¤Ë°Ü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾®³Þ¸¶ÅÐ¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤¬¤¤¤¿¡£¸÷ÅÄ·òÊå¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¾®³Þ¸¶ÅÐÀèÀ¸¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¡¢5Îà¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸÷ÅÄ·òÊå¤¬¡Ø¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï¤é¤¤¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¼¥í¥³¥í¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸³ÖÎ¥¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£
¾®³Þ¸¶ÅÐ¤Ï¡Ø¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ï°äÅÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¾É¡£´¶À÷ÎÏ¤¬¼å¤¤ËýÀÉÂ¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤ä°äÅÁÂÎ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢³ÖÎ¥¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ø2ÎàÁêÅö¡ÙÂÐ¡Ø5Îà¡Ù¤ÎÁè¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢5Îà¤Ë°Ü¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Î³ÖÎ¥¡¦º¹ÊÌ¤Ï¤Ê¤¼Â³¤¤¤¿¤Î¤«
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Öº£²ó¡¢¥³¥í¥Ê¤¬2ÎàÁêÅö¤«¤é5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡£Àè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç²¿¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
1ÈÖ¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡£¥³¥í¥Ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ã¤Æ1935Ç¯¤Ë´µ¼Ô¿ô0.02%¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ³èÆ°´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
2ÈÖ¡¢»Ò¶¡¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
3ÈÖ¡¢°åÎÅÈñÁ´³Û¸øÅªÉéÃ´¡¢Í½»»°µ½Ì¤Î¤¿¤á¡£¤³¤ÎÍ½»»¤â°µ½Ì¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4ÈÖ¡¢ÊÝ·ò½ê¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡£¤³¤ì¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¡¢5ÈÖ¡¢·Ú¾É¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡£
¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ø¥³¥í¥Ê¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¡¢·Ú¾É¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¡¢1ÈÖ¤Ï¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬´¶À÷¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼£¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Ï¡¢0.02%¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼þ¤ê¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ë2ÎàÁêÅö¤Î¤Þ¤Þ¤Ç5Îà¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ5Îà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤É¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¡Ø´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë5Îà¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ò³§¤µ¤óÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤è¤ëÊÐ¸«¡¢º¹ÊÌ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢´¶À÷¼ÔµÚ¤ÓÇ»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¾¯¿ôÇÉ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤·¤Æ¤â´²ÍÆ¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê¤Ï¤â¤¦3³ä¡¢4³ä¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£3³ä4³ä¤«¤«¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¿¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ËØí´µ¤·¤¿¿Í¤Ï0.02%¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
0.02%¤ò¼è¤ë¤«¡¢»Ä¤ê¤Î99.98%¤Î¹¬Ê¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¡£99.98%¤Î¹¬Ê¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶À÷¼Ô¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
Éé¤ÎÎò»Ë¤Ë³Ø¤Ö¡¡¶µ·±¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡ÖÉé¤ÎÎò»Ë¤Ë³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¡¢¤³¤ì¤ÏÉé¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤ËÉé¤ÎÎò»Ë¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¤È¹Åç¸¶Çú¥Éー¥à¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¡¢¥Û¥í¥³ー¥¹¥È¡Ê¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ë¥æ¥À¥ä¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂçÎÌµÔ»¦¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Î30Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÈºá¤È¤¤¤¦¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ê¥Á¥¹¡¢¥Ò¥È¥éー¤¬¤³¤¦¤¤¤¦°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶µ¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¶µ°é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¶µ·±¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë30Ç¯¸å¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ê¥Á¥¹¤ÎÈÈºá¤«¤é¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¶µ·±¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤è¤ë¥Û¥í¥³ー¥¹¥È¤Î»þ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Åù¡¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶µ·±¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸¶Çú¥Éー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ê°ÖÎîÈê¤ÎÈêÊ¸¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤Á¤Ï·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤Á¡×¤¬¡¢1945Ç¯¤Ë¸¶Çú¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ê°ÖÎîÈê¤ÎÈêÊ¸¤Ï¡Ë1952Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¡£7Ç¯¸å¤Ë¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤Í¡¢¡Ö·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø·«ÊÖ¤·¤µ¤»¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸¶Çú¤òÍî¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÀïÁè¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡Ø·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡Ù¤È¤·¤Æ¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤â¶µ·±¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¹ñ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡¢¸÷ÅÄ·òÊå¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¶µ·±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î»×¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤ò»Ä¤¹°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Åç¸©¤Ë¤Ï¡¢¸¶Çú¥Éー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø²á¤Á¤Ï·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡Ù¤ÈÈ¿¾Ê¤ÈÀÀ¤¤¤¬¤Ç¤¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤òµ§Ç°¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²¬»³¸©¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤¬¤¢¤ê¡ØÊÐ¸«º¹ÊÌ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÀÀ¤¤¡¢ÊÐ¸«º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤´²ÍÆ¤ÇÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òµ§Ç°¤¹¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢ºÇ¶á¡ÊÄ¹Åç°¦À¸±à¤Î¡Ë¸«³Ø¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
1ÈÖ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡£2ÈÖ¡¢ÆüËÜ¹ñ¡£3ÈÖ¡¢¹ñÌ±¡£
ÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢¹ñ¤¬²Ã³²¼Ô¤À¤È¡£¹ñÌ±¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø¤¢¤ä¤Þ¤Á¤Ï·«ÊÖ¤·¤Þ¤»¤Ì¤«¤é¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¡£¤³¤ì¤â¸«³Ø¼Ô¤Ëµó¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
1ÈÖ¡¢ÎÅÍÜ½ê¤Î¿¦°÷¡¢2ÈÖ¡¢ÆüËÜ¹ñ¡¢3ÈÖ¡¢¹ñÌ±¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¿ôÇÉ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤Î¿¦°÷¤È¼ê¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤«¹ñÌ±¤«¡£ÃÄÂÎ¤ÎÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂÎ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¤Ê¤¼¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤òµßºÑ¤Ç¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂÎ¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¡ÊÄ¹Åç°¦À¸±à¤Î¸«³Ø¼Ô¤Ë¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÎ¡¢ÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¾ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â¾¿Í¤ÎÂÎ¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÂÎ¤¬¾ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤éÂ¾¿Í¤¬°¤¤¡£»ý¤ÁÊª¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÎ¤Ï¼Ú¤êÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ú¤êÊª¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ú¤êÊª¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¡¢Àè¤Û¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë³°ÌÌ¡¢³°¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÆâÌÌ¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Î¤¢¤ÎÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤È¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÁ´Á³ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â90ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é20ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤¿¤é60ÅÀ¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ90ÅÀ¼è¤Ã¤¿Êý¤¬°Î¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ60ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬°Î¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÂÎ¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë¼Ò²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤È¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë°ì¤Ä¤Ï¡ÖÂÎ¤Ï¼Ú¤êÊª¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÏÄ¹¤¯¤Æ100Ç¯¤Ç¤¹¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢Å·¹ñ¹Ô¤¯¡£
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¼Ú¤ê¤¿ÂÎ¤Ç100Ç¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£ÂÎ¤Î¼÷Ì¿¤¬Íè¤¿¤é¡ØºÇ¸å¤Î¿³È½¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¿ÀÍÍ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢ÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¡£
¤³¤ì¤Ï½¡¶µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤¤Î100Ç¯´Ö¡¢Èó¾ï¤ËÃ»¤¤Ç¯·î¡£¤½¤Î¸å¡¢Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«ÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¡£100ËüÇ¯¤â1²¯Ç¯¤â¡£¤½¤Î¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´ü´Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Å·¹ñ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃ»¤¤100Ç¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÂÎ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ëÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
ºÍÇ½¤â¼Ú¤êÊª
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¸À¤¦¤È¡¢ÂÎ¤Ï¼Ú¤êÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÍÇ½¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©ºÍÇ½¤â¼Ú¤êÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¸«³Ø¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÎ¾¿Æ¤¬½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤¬½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¡Ê°ÕµÁ¡Ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢µÔÂÔ¤È¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅöÁ³¡¢¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¿Æ¤ÎµÔÂÔ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é²æËý¤¹¤ë¡£½õ¤±¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£µÔÂÔ¤Ï¤½¤Î¸å¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾ã³²¼Ô¤ò¸«¤Æ¤â¡Ø¾ã³²¼Ô¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡£¡Ø¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡¤À¤í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º»Ò¶¡¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡¢¤Þ¤º¿Æ¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼Ò²ñ¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸«¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡£
°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È°¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ò²ñ¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾ã³²¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÏ·¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¿Æ¤¬¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀºÍÇ½¤â´Þ¤á¤Æ¼Ú¤ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡£
¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤¬Á°¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£À¯¼£²È¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦ÅþÃ£ÅÀ¤·¤«¸«¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉÔ±¿¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¶¡¤âÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¼Ò²ñ¡¡´²ÍÆ¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë
¡Ê»³ËÜÅµÎÉ±àÄ¹¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¸¢¿¯³²¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤½¤ÎÀ¯¼£¤¬°¤¤¡¢¸÷ÅÄ·òÊå¤¬°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¾ã³²¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡¢´²ÍÆ¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢ºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¡¢·è¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤¢¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²æ¡¹¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼Ú¤êÊª¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÍÇ½¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡©¤½¤Î¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î»Ñ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢½»¤ßÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬12Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÎÅÍÜ½ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ï¡ËÃ¯¤¬°¤¯¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯Åú¤¨¤¬¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¡£
»ä¤â60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢½»¤ß¤è¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤È100Ç¯¸å¡¢200Ç¯¸å¡¢300Ç¯¸å¤ËÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡×
