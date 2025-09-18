2025年9月16日（火）から、北海道の『セブン‐イレブン』店舗にて『余市産ブルーベリーソース使用レアチーズケーキ』が販売中です。

“北のフルーツ王国”と呼ばれる余市町ですが、コロナ禍ではその影響を受けてフルーツの出荷量が減少していました。そこで『セブン‐イレブン』では2021年、『JAよいち』と余市町と連携し、生産者応援に関する取り組みをスタート。“地元でとって地元でつくって地元で販売する”というコンセプトのもと“地産地消”を目指しています。

その取り組みの一環として『余市産ブルーベリーソース使用レアチーズケーキ』が誕生しました！

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

余市町産のブルーベリーは昼夜の寒暖差が大きい土地で生育することで、甘みと酸味のバランスの良さが特長。丁寧に手摘みで収穫された品位の高い原材料でつくられたブルーベリーソースは、レアチーズケーキとの相性抜群です！

レアチーズケーキはコクがありながら、ブルーベリーソースの風味をしっかりと感じられるように、滑らかな口当たりで、さっぱりとした味わいに仕上げられています。

詳細情報

余市産ブルーベリーソース使用レアチーズケーキ

価格：220円（税込237.60円）

発売日：2025年9月16日（火）～順次

販売エリア：北海道

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

“北のフルーツ王国”とも呼ばれる余市町産のブルーベリーを使用したレアチーズケーキの組み合わせ。

甘さと酸味のバランスが良いブルーベリーソースと、コクがありながらも、滑らかな口当たりでさっぱりとした味わいのレアチーズケーキが織り成すハーモニーは絶品！ 北海道ならではの味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定】「北のフルーツ王国」とも呼ばれる余市町産のブルーベリーを使用した「余市産ブルーベリーソース使用レアチーズケーキ」を9月16日（火）から順次発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

