■検察が危険運転での起訴を見送った

【写真を見る】「要件が満たせない」検察に”危険運転での起訴を見送った理由”を聞く 酒田市の女性中学生がはねられ意識不明になった事故 警察が危険運転を訴えるも実らず（山形）

検察に悔しそうな様子がなかったわけではありませんでした。しかし、結果的に起訴は過失運転傷害の罪で行われました。

先月２８日に山形県酒田市で、下校中の女子中学生が車にはねられ意識不明となった事故。女性生徒がはねられた状況から、警察は危険運転傷害の容疑で運転していた男を送検していました。

山形地方検察庁は今回の事故について、警察から「危険運転傷害である」という強い意思が伝えられていたことを明かしました。

では、なぜ”危険運転”での起訴は見送られ、過失運転傷害罪になったのでしょうか。

■故意性がポイント

「過失運転の罪になったのは、危険運転になる要件をなかなか満たせないから」

こうした趣旨の話をした検察。ポイントは危険な運転であるか否かですが・・・これを立証するのが難しいとの判断でした。危険運転傷害の罪で起訴できるかは、”故意性”があるかが大きな分かれ道です。

「人がいたか分からなかった、などと証言された場合、道路の見通しが悪かったことなどから、証拠を出すのが難しい」

つまり、故意に危険運転を行ったと立証することは非常に難しいのです。このような理由から、検察は危険運転での起訴に踏み切れなかったというわけです。

警察が現場で捜査をして感じた”危険性”は、法律の壁に阻まれた形です。

■事故を振り返る

警察や消防によりますと、８月２８日の午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。現場は、横断歩道はあるものの信号機のない十字路交差点。女子生徒は横断歩道を渡っていたということです。

事故の衝撃で、女子生徒は１０数メートル先に飛ばされ、頭などを強く打ち、意識不明の重体となりました。

■事故はこうして起きた

事故当時、交差点では横断歩道を渡ろうとした女子生徒のために、車が１台停まろうとしました。そのうしろから走ってきた黒い軽乗用車。この軽乗用車が事故を起こします。

女子生徒は、車が停まってくれたことを受けて道路（横断歩道）を渡っていたところで、停まった車を追い抜き、前に出て来た軽乗用車にはねられたのです。

警察は軽乗用車を運転していた当時医療法人職員の男（６２）を、過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕しました。男は容疑を認めているということです。

■容疑を「危険運転」に

しかし８月２９日、警察は男の容疑を「危険運転」に切り替え送検しました。

男が最初に逮捕された容疑は「過失運転」。これは簡単に言えば「不注意による事故」を意味します。しかし「危険運転」になると「ドライバーの運転行為により命や身体に危害が加わった」ことを意味し、罪が重くなります。この違いは非常に大きいものです。

警察はＴＵＹの取材に対し、危険運転傷害に切り替えた理由について、「容疑者の運転が危険運転に該当すると判断したため切り替えた」としていました。

■出された検察の判断

こうした中で行われた起訴。今回の事故が危険運転に該当する可能性があるかのひとつの物差しとして注目されていましたが、結果的に危険運転での起訴は見送られ、過失運転傷害の罪で男は起訴されました。

２００１年の刑法改正ではじめて規定された危険運転傷害の罪。比較的新しいものだけに、これから様々な事例を経て、私たちの本当に求める運用というものが見えてくるのかもしれません。