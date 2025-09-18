2025年9月17日（水）から21日（日）の5日間期間限定で、北海道内の『セブン‐イレブン』店舗にて『お店で焼いたふんわりメロンパン』が30円引きになる特別セールが実施中です。

『セブンカフェベーカリー』は店内で最終焼成を行うことで、まるで焼きたてのような香ばしさと食感が楽しめるのが特長です。

中でも『お店で焼いたふんわりメロンパン』は、表目はカリっと香ばしく、中はふんわりとした食感で人気No.1！ そんな『お店で焼いたふんわりメロンパン』をお得に味わうことができるチャンスをお見逃しなく！

お店で焼いたふんわりメロンパン

割引内容：セブン‐イレブン標準価格（税抜149円）より30円引き

実施期間：2025年9月17日（水）～21日（日）の5日間

実施店舗：北海道内のセブン‐イレブン店舗

※一部取り扱いのない店舗があります。

※パン売場のメロンパンは対象外となります。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※他の値引き販促との併用はできません。ただし、クーポン券での値引きは併用できます。

※在庫切れ、取り扱いの無い場合はご容赦ください。

※商品名・価格は変更になる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

手軽に“焼きたてのようなおいしさ”を味わうことができる『セブンカフェベーカリー』。

サクふわ食感で香ばしい『お店で焼いたふんわりメロンパン』をお得に楽しむことができるチャンス！ 北海道限定、5日間限定の特別なセールなので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

日常のひとときにちょっとした幸せを◎

文／北海道Likers

