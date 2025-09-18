義実家って疲れる。「どうしても他人って感じ」→ ギクシャクした関係を変えた、姑の『たった一言』

義実家への訪問は毎回どこか緊張する…というお嫁さんも多いのではないでしょうか。今回はそんな義実家の義母との距離に悩んだ日々を乗り越え、今では「本当の親子以上」になったと言う筆者の知人A子さんのお話をご紹介します。

気疲ればかりしていた義実家、義母の一言が変えた空気

義実家に行くのが憂鬱だったあの頃の自分に「大丈夫、ちゃんと心は通い合うようになるよ」と教えてあげたいです。血のつながりがなくても心はつながるんだと、今なら胸を張って言えます。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

FTNコラムニスト：池田みのり

SNS運用代行の職を通じて、常にユーザー目線で物事を考える傍ら、子育て世代に役立つ情報の少なさを痛感。育児と仕事に奮闘するママたちに参考になる情報を発信すべく、自らの経験で得たリアルな悲喜こもごもを伝えたいとライター業をスタート。