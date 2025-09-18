「服が増えて収納できない」「服が多くて衣替えが大変」…そんな経験はありませんか？ 服のもち方を見直すことで、暮らしがグッとラクになった事例をご紹介します。今回お話を伺ったのは、4年前に家族で都会のマンションから島の古民家に移住したひでさん（45歳・整理収納アドバイザー）。築68年の古民家にはクローゼットがありませんが、夫婦と子ども3人の家族5人の服はいつもスッキリ収納されています。ひでさんの服のもち方や、収納方法をご紹介します。

服を減らしたら人生が好転。家族5人で計120着に厳選

以前は、クローゼットに収まらないほどの服をもっていたというひでさん。

【写真】押し入れの3人分の服収納

「10年ほど前は、家族5人で約1600着近い服を持っていました。以前住んでいたマンションでは、収納場所に入りきらない服が床に置きっぱなしになっていたことも。部屋を片付けたいという思いから、数年かけて服を手放していったんです」（ひでさん、以下すべて）

服を減らしたことで、気持ちや暮らしにどのような変化があったのでしょうか。

「服の数はグッと減りましたが、お気に入りの一軍の服だけに厳選したことで、以前よりもひとつひとつの服を大事にできるようになった気がします。収納スペースも取らず、家も片付くので、いいことづくしでした。

今ある服は、家族5人で計120着だけ。この数をキープしたいと思っています」

面倒な衣替えから解放。「一軍服だけ」なら、クローゼットなしでもスッキリ収納できる

ひでさんが暮らす築68年の古民家には、クローゼットはありません。しかし服の数が少ないおかげで、収納や管理に困ることはないそう。

「家族5人の服を、3か所に分けて収納しています。まず、夫・私・いちばん下の子ども、3人分の通年の服のほとんどは、押し入れ内の9個の収納ケース畳んで収納しています。服だけでなく、学校用品、カバンなどもすべてこの引き出しに。一部のつるして保管したい服だけを、寝室にあるハンガーラックにかけています。

服が少ないおかげで、通年の服を1か所にまとめられるので、衣替えの手間から解放されました。季節の変わり目にやることは、オンシーズンの服が入った引き出しを取り出しやすい位置に入れ替えるだけ。たった数分で終わります」

残る上のお子さん2人分の服は、子ども部屋に収納しています。

「それぞれのハンガーラックと収納ケースを用意していて、通年分の服と制服、学校用品などをまとめて収納しています。服の数が少ないと、どこになにが入っているのか把握しやすいので、洗濯物も子どもたち自身で片付けしやすいんです」

服は「買い替え」が基本。「1つ買ったら、1つ手放す」ルールで衝動買い防止

一度見直しても、気がついたら増えていきがちな服。リバウンドしないために心がけていることを伺いました。

「以前の私は、セールの初日に開店前からお店に並ぶのが恒例でした。でも服を減らした今は、買い物は『買い替え』がほとんど。もっている服が傷んだり、サイズが合わなくなったら、『そろそろ買い替えようか』と買い物に出かけます。むしろ、それ以外のタイミングで服を買いに行くことは少ないですね。

今住んでいる島には、都会と比べると買い物をする場所自体が少ないんです。不便もありますが、ものを増やしたくない私には、この環境がちょうどいいのかもしれません」

衝動買いをしたくなったときには、どうしているのでしょうか？

「胸がときめくお洋服に出合ったときにも、『1つ買ったら、1つ手放す』のルールは変わりません。まず冷静に『これを買うかわりに、今もっているどの服を手放すか』を考えます。手もちの服が少ないので、その場ですべて思い出せるんですよ。もし手放せる服を思いつかなければ、その場では絶対に買いません。

物欲がないわけではないけれど、以前のように服があふれる生活には戻りたくない――その思いがブレーキになっています」

本当に気に入った服だけを厳選して、心地よく暮らすひでさんの暮らし、ぜひ参考にしてみてください。