現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が18日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2年連続してシーズン50本塁打に到達したドジャースの大谷翔平投手（31）について語った。

落合氏は「ピッチャー復帰するのが遅かったぶん、打者に専念できたんじゃないかな」と今季も本塁打を量産できた理由の一つを指摘した。今季のスイングについて「本人は変えたつもりなんだろうけど。見ていると、そんなに変わっていない。（変えたのは）本人しか分からない部分」と印象を語った。

メジャーで複数年連続して50本塁打以上をマークしたのは過去に5人しかいない。落合氏は「ベーブ・ルースから始まる」。1920年54本と21年59本、そして1927年60本と28年54本という数字を残したレジェンドの名前を紹介。「連続で打つのは大変なこと」と実感を込めた。メジャーでは4年連続が最長でマーク・マグワイアが1996年52本、97年58本、98年70本、99年65本。そしてサミー・ソーサが1998年66本、99年63本、2000年50本、01年64本だ。落合氏は「（大谷に）まずは4年連続で並んでもらいたい。そうなると5年連続というのもかかってくる」と笑みを浮かべた。

さらに「それよりサイ・ヤング賞を獲ってほしい。5年連続（50本塁打）とサイ・ヤング賞を獲れば、とてつもない選手。二刀流に挑む選手がこれからどれだけ出てくるかわからないけど、大谷ほどの数字を残す選手は出てこないと思う」と期待をふくらませた。