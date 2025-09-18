結局、みんなiPhone大好き…なのかな。

Xiaomiが、Xiaomi 15の後継モデルとなるXiaomi 17、Xiaomi 17 Pro、Xiaomi 17 Pro Maxを9月中にも発表予定とし、公式Weiboアカウントでティーザー動画を公開しました。こちらの新作フラッグシップには、同社の大きな野望が詰まっている感じがふつふつと伝わってきます。

製品名からライバル心メラメラ

まずは、機能うんぬんの前に、 Xiaomiは先代の「Xiaomi 15」の後継モデルとして、本来なら連番となる16を採用するところを、それを完全にスキップしてXiaomi 17シリーズと銘打った新製品をリリースしています。その時点で、どうしてもiPhone 17への対抗心を感じざるをえません。

ネーミングだけでなく、デザイン面でもiPhone 17を意識している様子がちらほら。アルミニウム合金のボディや横長のリアカメラバンプはiPhone 17 ProやiPhone 17 Pro Maxを彷彿とさせます。

Apple（アップル）製品よりやや厚めですが、ディスプレイはほぼ同じサイズ。リアカメラの横には、「マジックバックスクリーン」と呼ばれるサブディスプレイが搭載されます。動画から判断するに、背面ディスプレイはフルカラーかつ高解像度で、時刻や天気といった基本的な情報が表示されるほか、セルフィー撮影にも役立ちそう。

クアルコムが予告する新型チップセット「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載しているほか、ライカと共同開発した高性能カメラを装備。バッテリーとカメラの性能はiPhoneを上回ると言われています。

これまでもAppleのiPhoneを常に視野に入れた製品開発が続くXiaomiですが、これから新作発表ラッシュが続き、24日のグローバルイベントでは「Xiaomi 15T」シリーズがリリースされる見込み。こちらは世界向けの展開も予定されており、日本国内でも発売されます。

