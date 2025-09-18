子猫の『お尻のにおい』に……嗅いだパパと『嗅がれた子猫のリアクション』が笑えると50万再生「傷ついてるｗ」「何を頑張らせてんねんｗ」
無防備に寝ている子猫のお尻の匂いを嗅いだ飼い主さんに、子猫が…？予想外のリアクションを見せた子猫が可愛すぎると、反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で50.4万再生を突破し、「くせって言われたあとのどしたどした感たまんない可愛すぎる」「ヌコ傷ついてるやんw」といった声があがりました。
カギ尻尾のピノくん♡
TikTokアカウント「@pinopino0718」に投稿されたのは、黒猫の子猫「ピノ」くんのお尻の匂いを嗅いで悶絶するパパさんに対する、ピノくんのリアクションをおさめた動画です。
生後間もない頃に保護主さんご夫婦のもとへとやってきたピノくんは、小さくて先端が曲がったカギ尻尾がチャームポイント。現在は生後約2ヶ月を過ぎ、すくすくと元気に成長中だといいます。
お尻の匂いを嗅いでみることに
ある日、両手をバンザイしたまま、へそ天でぐっすり眠っていたというピノくん。すっかり熟睡しているようで、ママさんがピノくんの小さなお手手をツンツンとつついても、目を覚まさなかったといいます。
そんな無防備な姿を見て魔がさしたのか、パパさんはピノくんのお尻の匂いを嗅いでみることに。恐る恐るお尻に顔を近づけるパパさんに、ママさんは思わず「もっと頑張って」と応援してしまったのだとか。
そしてついに至近距離でお尻の匂いを嗅いだ瞬間、パパさんはあまりの臭さに大絶叫。顔をそむけてその場に倒れ込んでしまったといいます。
悶絶するパパさんに驚くピノくん
すると、パパさんの大声に驚いたのか、それまで完全に脱力していたピノくんが、慌てて上半身を起こしたのだそう。そして倒れ込んでむせるパパさんを、「どうしたの？」とでも言いたげに、きょとんとした表情で見つめていたのだとか。
なぜパパさんが悶絶しているのか、まるで理解していないピノくんのリアクションが可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。
ピノくんの可愛すぎるリアクションに、動画の視聴者からは「口はまじで腐った魚市場なのに何でその口の中の舌で舐めた体たちは良い香りなのだろうか、、、」「くせって言われたあとのどしたどした感たまんない可愛すぎる」「臭いけど愛おしいが勝つ」「えっ？そんなに臭かったぁ？って言ってそうw起き上がるタイミングばっちり！！」「猫が（え！？そんなに臭い？）ってな感じで見てんの草w」といったコメントが寄せられました。
TikTokアカウント「@pinopino0718」では、小さいけれども元気いっぱいな黒猫のピノくんが、全力で遊んで全力で眠る、ほっこりする日常の様子を動画や写真で楽しむことができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「@pinopino0718」さま
執筆：Megumi
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。