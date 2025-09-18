Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¿·Ìò°÷¤ÈÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¡¡»²À¯ÅÞ¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë¤â±þ¤¸¤ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£±£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç°Â½»½ß´´»öÄ¹¡¢ËÜ¾±ÃÎ»ËÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ê¤É¤ÎÌò°÷¤¿¤Á¤ÈÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ë¿·¤·¤¤¼¹¹ÔÉôÈ¯Â¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤ï¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¢¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¡¢²Æì¤ÎÉ÷¤Î½ç¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ä¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬ÂÐ±þ¡£¤ì¤¤¤ï¤Ï»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¡¢ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ±þ¤·¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÆ£ÅÄ»á¤¿¤Á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÅö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤È¹ç°Õ¤·¤¿ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤òÍ¿ÌîÅÞÌä¤ï¤ºÁ´ÅÞ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤ÏÌîÅÞ´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ÏÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÌîÅÞ´Ö¤Ç¤âÀ¯ºö¶¨µÄ¤äÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤°ÂÆ£»á¤Ë¡Ö¤¼¤Ò¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤Æ±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÌîÅÄ»á¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸¤Ë¸þ¤±¤Æ»²µÄ±¡µÄÄ¹¤äÆ±ÉûµÄÄ¹¤¿¤Á¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¡££±£¹Æü¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¡£