¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬Ï¢ÇÔÌÈ¤ì£´¾¡ÌÜ¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÌµ½ý¤Î£µÏ¢¾¡
¡¡¹Ë¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Æ£´¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Á°Æü£´ÆüÌÜ¤ËËëÆâÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Ë¶âÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¤Ï²óÈò¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÀÚ¤ì¤¿¡£ºòÆüÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Î£µÆü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££¶ÆüÌÜ¤ÎËëÆâÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ÏÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢½éÆü¤«¤éÌµ½ý¤Î£µÏ¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£