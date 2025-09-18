なえなの、赤髪ツインテール姿で雰囲気ガラリ「ダンダダン」コスプレ披露「別人みたい」
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントのなえなのが18日、自身のInstagramを更新。人気漫画「ダンダダン」のモモのコスプレ姿を披露した。
【写真】なえなの「ダンダダン」コスプレで印象ガラリ
なえなのは「いらっしゃいませクソやろうー」とコメントし、赤い髪をツインテールにした印象的な変身姿を披露。メイド風の衣装に合わせて、普段とは異なる赤い髪色とツインテールのヘアスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合う」「別人みたい」「衝撃」「印象変わる」「コスプレ上手」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
