¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡ÊMy Youth¡Ë¡×¡ÊFOD¤Ë¤Æ¹ñÆâÆÈÀê¡¦Æü´ÚÆ±ÆüÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âºî¤ê¾å¤²¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Î°õ¾Ý¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤é¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢½éÎø¤Î¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢³ëÆ£¤äí´í°¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤â¿ÍÀ¸¤â¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£²¹¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¿´¤¬ÄË¤àÀÚ¤Ê¤µ¤òÈë¤á¤¿¡¢¶¦´¶À¤Î¹â¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ»ÒÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤ò¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤Ø¤Î½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ò¥¦¥Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡½ ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤³¤«´·¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤É¤³¤«¿·¤·¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡¢Î¾Êý¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÅýÇÉ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÁ´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ÈÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ð½ï¤âÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Î°Õ¿Þ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤ò¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ÒÌò¤ÎÏÃ¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î»þ¤Ë¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÒÌò¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢»ÒÌò¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò°ì½ï¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Î°ã¤¤¤âÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¶ìÀï¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4¿Í¡Ê¥¸¥å¥ó¥®¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ß¥ç¥ó¡¢¥½¡¦¥¸¥Õ¥ó¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Æ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò¸À¤¦¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÄ´ÏÂ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È»£±Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦²ò·è¤¹¤ë¤«¤òÇº¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÊø²õ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¡¢°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¸¥å¥ó¥®¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ñ¤¦Á°¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃËÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À³Ê¤âÃË¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÃË¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÊý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¯¥½¥Õ¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊý¤Ç¡¢¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø¤È»÷¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤âÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢ÀµÄ¾¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¤ÏÄü¤á¤º°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤â¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ËÜºî¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³ëÆ£¤äÀ®Ä¹¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥Ò¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èá¤·¤¤¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈá¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤é¡¢¼«Á³¤Ë¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¦¥Ò¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì´¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÌÛ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê»þ¤äÈè¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì´¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1987Ç¯£´·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»»þÂå¤Ë±é·àÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2014Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥´¥ó¥¸¥å17ºÐ¤ÎÎÞ¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÀÄÎ¶±Ç²è¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÎø°¦ÂÎ¼Á¡Á30ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖThe 8 Show ¡Á¶Ë¸Â¤Î¥Þ¥Í¡¼¥·¥ç¡¼¡Á¡×¡Ê2024 Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¢¡¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
