中条あやみ、“総額800万円超え”ジュエリー身につけ圧巻オーラ放つ【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の中条あやみが9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】中条あやみ、美スタイル際立つロング丈コーデ
中条は、光沢感のあるトップスにロング丈のスカート、ブラウンのジャケットを合わせたファッションで美しいスタイルを披露。総額800万円を超えるジュエリーを身につけ、圧巻のオーラを放った。本ブティックを見て印象に残ったものについて「パンテールのアートウォールがすごく印象的で」とメゾンの象徴「パンテール」のアート作品を挙げ、「随所に日本を感じるような天井に折り紙をモチーフにしたものがあったり、庭園のようなものがあったり、随所にカルティエと日本の融合を感じました。すごく美しくマッチしているなと思いました」と語った。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、中条のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
◆中条あやみ、美スタイル披露
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
