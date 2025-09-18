レジ横、見逃さないでーーッ！【スタバ】コーヒーのお供にしたい♡「新作スイーツ」

ゆったり過ごしたいカフェタイムには【スターバックス】で「新作スイーツ」もオーダーしてみて。レジ横には、コーヒーのお供にぴったりなチーズケーキやマラサダが登場中。本格的な味わいも楽しめそうで見逃せません！ スイーツでお腹も心も満たされるかも。

スパイスが効いた本格派！「パンプキンバスクチーズケーキ」

バスクチーズケーキならではのこんがりと焼けた表面が特徴。公式サイトによれば「ほのかに感じるスパイス（シナモン・ナツメグ・ジンジャー）」が効いた本格派で、少し大人な味わいがコーヒーのお供にぴったりかも。土台は大麦が入ったビスケット生地で、パンプキンの風味に加えて香ばしさも感じられそうです。値段は\520（税込）。

餡とクリームを合わせた「スイートポテト マラサダ」

断面の淡いイエローが映える可愛らしいマラサダ。生地はふっくらと厚みがあり、ほどよい満足感が得られそうです。公式サイトによると「ほっこりとした焼き芋ペースト入り餡と、とろりとなめらかなスイートポテトクリーム」を合わせているのだとか。軽くお腹を満たしたいとき、コーヒーと一緒に味わってみて。値段は\320（税込）。

