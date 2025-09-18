アイドルグループ「私立恵比寿中学」（通称・えびちゅう）の桜木心菜（20）が、20歳の誕生日である14日、2nd写真集（秋田書店）を2025年12月3日に発売すると発表した。発表に合わせて“ヘソ出しマーメイド”の異名にふさわしい珠玉の先行カットも公開した。



【写真】もう20歳！オトナの仲間入りを果たしたエビ中・桜木心菜の大胆ショット

1st写真集の発売から、約1年半ぶりとなる新作は「韓国にダンス留学をしている少女」がテーマ。プライベートでもよく訪れるという韓国のソウルと済州（チェジュ）島でのロケを行った。自身初となるランジェリーカットにも挑戦した。公開された先行カットには、“ヘソ出しマーメイド”の名にふさわしい「美ヘソ」をこれでもかと披露する水着ショットや、ランジェリーショットも含まれている。アイドル活動で鍛え上げたくびれのラインや、20歳を迎えた「オトナの色気」を感じさせる女性らしい曲線美も見せつけた。



桜木は「黒のランジェリーのカットは大人っぽさが際立つシーンでこちらもお気に入りです！ニーハイソックスは私からの提案で実現したものなので、そこも注目してほしいポイントです」とアピール。「一冊の中で可愛い私とセクシーな私、どちらも楽しめると思います」と解説した。



「20歳という節目に、このような大切な報告をえびちゅうファミリーのみなさんにお届けできることを本当に幸せに思います」とファンに感謝。「20歳になり、少しずつ大人としての姿も見せられるようになったと思います。今回の写真集では特に“大人の魅力"を意識して臨みましたが、撮影中は本当に楽しくて自然体で無邪気な私もたくさん写ってしまいました（笑）」と撮影を振り返った。



さらに「この写真集には『背伸びした私』と『素の私』の両方がギュッと詰まっています」と二面性も強調。「20歳の記念として今しか残せない瞬間をぜひ手に取って、ページをめくりながら一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！」とコメントした。



◆桜木心菜（さくらぎ・ここな）2005年9月14日生まれ。茨城県出身。身長162cm。アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバー。2021年5月に新メンバーとして加入。出席番号13番。韓国ファッション通販サイト「SONA」にてセレクトショップ「muse a la cocona」をオープン。私立恵比寿中学としては、2025年3月にさいたまスーパーアリーナで結成15周年ライブを成功させる。



（よろず～ニュース編集部）