「バズる大使」とも呼ばれているジョージアの駐日大使が18日県庁を訪れ、ジョージア産のワインを阿部知事に贈りました。いわゆる「ワイン外交」です。



県庁にやって来たのはジョージアの駐日大使、ティムラズ・レジャバさんです。



ロシアやトルコに隣接し、「ワイン発祥の地」とも言われているジョージア。大使館では、現地に500種類以上あるという固有品種のブドウを使った47銘柄のワインを醸造。大使が、そのワインを持って各都道府県を巡るいわゆる「ワイン外交」を数年前から行っています。42か所目となる長野県には「ムツヴィヴァニ・カフリ」という白ブドウを使った、特別なワインが贈られました。





駐日ジョージア大使館 ティムラズ・レジャバ大使「ブドウ作りがとても盛んな地域から選定した長野県に合うブドウ品種だと思います。ワインとその都道府県の特産品を互いにアピールし合うというのがこのワイン外交のひとつの形」レジャバ大使は幼いころから日本で過ごし早稲田大学を卒業した後は日本の企業で働いていたこともあります。35万人以上のフォロワーを持つSNSが有名で、「バズる大使」とも呼ばれています。Ｑ.長野をバズらせるには？「そういうことはあまり投稿のときに考えず、おのずとバズれば（話題になれば）いいんじゃないかと思っています」県では、今後ジョージアとの交流を深めながら、県内のワイン造りにさらに力を入れていきたいとしています。