猛暑の影響で、料理に欠かせない「トマト」の高値が続いています。そうした中、訳あり品や、大容量にした「冷凍トマト」の売れ行きが、いま好調となっています。

彩り豊かな野菜と、店特製のトマトソースをたっぷり絡めたパスタなどが楽しめる東京・銀座のイタリアンレストラン。ランチでは10種類以上の野菜が食べ放題の「サラダビュッフェ」が人気だといいます。

中でも、お客さんが一番選ぶというのが、トマトです。

客「トマトおいしい」

■トマトは平年より2割高く取引

ランチだけで30個ほど使うといいますが、いま頭を悩ませているようで…。

VILLAZZA due レストラン支配人・田中秀三さん「（トマトは）価格が上がってきている。去年からすると、だいぶ上がった。2割以上、上がっている」

東京都の卸売市場で平年より2割高く取引されるなど、トマトの高騰が続いています。

VILLAZZA due レストラン支配人・田中秀三さん「かなりコストは苦しいところなんですけど、料理の作り方を工夫して、なんとか価格は上げないように努力している次第」

■トマトの高騰、影響は食卓にも…

影響は食卓にも…。18日、都内のスーパーでは熊本県産のトマトが2個で323円でした。

客「最近ちょっと上がってますね。前は（1個）100円ぐらいだった。そのくらいになってくれたらいい」「これが400円になったら買わない。ギリギリでしょうね」

トマトの価格が通常と比べ、2割から3割ほど上がっているといいます。

スーパーイズミ・五味衛社長「猛暑でほとんど焼けちゃって。雨が少なくて」

猛暑と雨不足で品薄になり、価格が上がっているというのです。こちらのスーパーでは、安く仕入れるため、少し傷がついたものなどを仕入れる工夫もしています。

スーパーイズミ・五味衛社長「本当は350円で売りたいんですけど、量を売りたいと思っていると、なかなか値段を上げられない。ちょっと苦しい立場。あしたから涼しくなればどうか、そのへんを期待している」

■安さのワケは“規格外”

その一方で、青果店ではお客さんがトマトを大量買いしていました。

客「（Q.いくら？）780円（税別）」

8個入りでこの値段です。

客「何日かに分けて食べます。そのままサラダで、生でもトマト毎食、カットして食べます」

安さのワケは…。

文山青果・文山成晃代表「当店では規格外品をメインに取り扱っていまして、高温障害の影響で規格外品が増える傾向にある」

“規格外”のトマトです。店では多いときで野菜の8割ほどを規格外野菜として販売しているといいます。

トマトを次々袋に詰めていた女性は…。

客「うちの家族は小さい子いれて5人。カプレーゼとかやると、このぐらい使っちゃうから、規格外だけども、食べたらおいしい。（Q.お得？）お得！」

しかし、規格外のトマトも、この暑さの影響で、仕入れ価格が例年の1.5倍になっているということです。

■大容量でお得に「冷凍トマト」農家が販売

こうした中、安定した価格で提供するため、ある工夫をしている生産者もいます。

パチャママ農園・中山大輔さん「真夏に取れた完熟トマトを冷凍、ネット販売しています」

茨城県下妻市の農家では、夏に売れ残ったミニトマトを冷凍し、通販サイトで販売しています。収穫時期が過ぎても消費者に購入してもらうため、今年から“冷凍トマト”の販売を始めたといいます。

パチャママ農園・中山大輔さん「冷凍したトマトの皮（解凍後）水につけると、皮がむけやすくなり、加工しやすい。トマトソースなど加工に向く」

通販サイトによりますと、近年の猛暑の影響で増えた規格外のトマトなどを冷凍し、販売する農家が増えているということです。

高騰が続くトマト。この先も価格と、にらめっこする日々が続くのでしょうか。