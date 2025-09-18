¿·ÆþËë¤ÎÆüæÆ»Ö¤¬½éÇòÀ±¡Ö15Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡Ä¡×28ºÐ¶ìÏ«¿Í¡¢·ü¾Þ¤ÏË´¤Éã¤Ø
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¿·ÆþËë¤ÇÀ¾Á°Æ¬17ËçÌÜ¤ÎÆüæÆ»Ö¡Ê¤Ò¤È¤·¡¢28¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ËëÆâ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶ÓÌÚ¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¡¢¡Ö15Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£Àè¾ì½êÄË¤á¤¿º¸É¨¤Î¾õÂÖ¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖËüÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤Èµ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ó¤ÎÂç¥±¥¬¤Ê¤É¤ò¹îÉþ¤·¡¢äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿28ºÐ¤Î¶ìÏ«¿Í¡£¥±¥¬¤Ç¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿22Ç¯3·î¡¢Éã¤ÎÊ¸ÃË¡Ê¤Î¤ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬57ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ·ü¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¿ÆÉã¤ÎÊè¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£Ãæ¿È¤òÈ´¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÅ·¹ñ¤ÎÉã¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£