高市前経済安保担当相が自民党総裁選への立候補を正式に表明し、19日に記者会見を行うと発表しました。一方、小泉農林水産相は、歴代首相のもとを相次いで訪れるなど、候補者どうしの攻防が激化しています。

■「命がけで頑張る」高市氏が正式に参戦

自称「日の丸カラー」のジャケットで登場。18日から正式に参戦です。

高市早苗議員（64）

「みなさま、こんにちは。私、高市早苗は、きたる自民党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます。今、必要なのは、みなさまの暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治」

「サナエあれば、憂いなし。」と掲げた前回の総裁選では、初の女性首相の座にはあと一歩届きませんでした。

高市早苗議員（64）

「私、高市早苗、命がけで頑張ってまいります。政策はまたあした、よろしくお願いいたします」

■小泉農水相、歴代首相らと面会

これで事実上、総裁選の候補者が出そろいました。日本テレビの最新の世論調査では、「次の総裁にふさわしい人」の1位は高市氏、2位は小泉氏です。

その小泉氏は18日、農水相としての公務の合間に、歴代の首相らと面会しました。岸田前首相、麻生元首相、菅元首相に立候補の意向を伝えた上で、支持を求めたとみられます。

■林官房長官「news every.」に出演、意気込み語る

林官房長官は、「林プラン」と題する政策を発表しました。

林官房長官（64）

「今年で私は国会議員になって30年。そのおかげで得られた経験をフルに生かしきって、日本のために働きたい」

経済政策として「1％程度の実質賃金の上昇の定着」などを打ち出しています。18日は「news every.」にも出演し、意気込みを語りました。

林官房長官（64）

「私がやりたいことの1つはコンテンツ。日本のアニメ・キャラクター・音楽、世界で売れるように、そういうのをもっと後押しして海外で稼げるようにする。自信を持ってやっていきたい」

■小林氏、茂木氏は

本格的に動き始めた候補たち。

小林鷹之氏（50）

「去年と比べてもサポート体制が強くなっているのは感じる」

茂木敏充氏（69）「来週からいよいよ総裁選が始まります。私の全てをこの国にささげたい。どうぞ、よろしくお願いいたします」

“ポスト石破レース”告示まで、あと4日です。