BE:FIRST¤ÎSHUNTO¡¡¥Í¥®¥¿¥ó±ö¤Î¾Æ¤Êý¤Ç¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¤ÈµÄÏÀ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²Ä¹³ÎÏ¡Ä¡×
¡¡¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎSHUNTO(22)¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾Æ¤Æù²°¤Ç¤Î¡Ö¥Í¥®¥¿¥ó±ö¡×¤Î¾Æ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥ì¥³¥ß¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÄ«¤«¤é»öÌ³½ê¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö»°Ëæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿SHUNTO¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿Êý¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢IH¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¬Â¼¤«¤é¡Ö¾Æ¤Æù¤â¤è¤¯¹Ô¤¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö·ë¹½¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï½µ4¤È¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥é¥ß¤È¤«¤ÏÊÒÌÌ¤è¤¯¾Æ¤¤Ç¡¢Î¢¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥¢ÌÜ¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤âÈäÏª¡£
¡¡¤¹¤ë¤È²¬Â¼¤¬¡Ö¥¿¥ó±ö¤Ï¥Í¥®¡¢¥Ü¡¼¥ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£LEO¤¬¡Ö¿³ººÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È²¬Â¼¤Ï¡Ö²¶¤â¤¤¤Ä¤âÌÂ¤¦¤Í¤ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¤â¡ÖÊÒÌÌ¤·¤«¾Æ¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡SHUNTO¤Ï¡Ö¾ö¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²Ä¹³ÎÏ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤â¤¦¡¢ÊÒÌÌ¤Ç¹Ô¤³¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö½ö¡¹±ñ¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¾å¥Í¥®¥¿¥ó±ö¾Æ¤Î¤´¾Ò²ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¾Æ¤¡¢ÆâÂ¦¤Ï¾Æ¤«¤º¤Ë¥Í¥®¤ò¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£