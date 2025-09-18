「BE:FIRST」のLEO(27)が17日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。好きすぎて出待ちをしたお笑い芸人を告白した。

「タレコミヘッドライン！」のコーナーで明かされ、MCの「ナインティナイン」岡村隆史から「どういうことなんでしょうか？」と聞かれたLEOは、その芸人は「マヂカルラブリー」の野田クリスタルと語り「共演させていただいた時に、スタジオの外で待ってて、連絡先を交換させていただいて」と語った。

野田が好きな理由は「CM中とかに、結構筋トレの話とかで盛り上がって」とし、野田が経営しているトレーニングジムの「クリスタルジム」に「ぜひ行かせてくださいみたいな話から、交換させていただいた」とうれしそうに明かした。

また、お笑い芸人では「麒麟」の川島明とも親しいと明かし「ご飯とかも凄いおごってもらったりします」と言う。「僕の方が連絡してるんで、めちゃくちゃ！“いついつ空いてますか！”とか。“ここと、ここと、ここの、この時間なら行けるんですけど”みたいなのをバーっと出して」と言うと、岡村は「絶対行かなあかんやん」と言いながらも、矢部浩之は「かわいくてしょうがないんやわ。そう思う」と推察。

だが、多忙な川島だけに「3〜4カ月はご飯行けてなくて。今、9月の末ぐらいにしかご飯に行けないんで…」と言うと、岡村は「何、その予約の取れへん店みたいな！」とツッコんでいた。