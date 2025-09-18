【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷51号に相手投手が“落胆”リアクション

ここまで完璧に打たれてしまっては、うなだれる事しかできなくなってしまうのも無理はない。ドジャースの大谷翔平投手はフィリーズ戦で「1番・DH」で先発出場すると、8回の第4打席でダメ押しとなる本塁打を放った。打った瞬間に本塁打を確信する一打だったためか、打たれたフィリーズのルサルド投手のリアクションにも注目が集まった。

ドジャースが3点リードで迎えたこの回、先頭打者として打席に入った大谷はルサルドとこの日4度目の対戦。過去には本塁打を打ったことがある相手だが、この日の大谷はルサルドの前に3打数ノーヒット。ただし、第2打席では本塁打かと思わせるレフトへの大飛球を放っていたため、タイミングが合えば一発が飛び出しそうな雰囲気はぷんぷんとしていた。

そうして迎えたカウント2-2からの5球目。ルサルドが投げたのは143キロのスライダーだが、これが真ん中付近へ。甘いボールとなったところを大谷が見逃すわけがなかった。

フルスイングした打球は107.8マイル（約173.5キロ）という超高速打球となり、ドジャースタジアムのセンターバックスクリーンやや右側のスタンドへと着弾。飛距離にして飛距離408フィート（約124.4メートル）という特大の一打は誰もが本塁打を確信する完璧な当たりだった。

喜ぶ大谷とは対照的に、打たれたルサルドはマウンド上でガッカリとうなだれることに。あまりに完璧に打たれ過ぎたため、弁解の余地はなく、このままマウンドからも降板して敗戦投手となった。

完璧すぎる一打に視聴者は「すごい」「どこまで飛ぶんだ」「51号！！！」と大喜びの様子だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）