【WWE】RAW（9月15日・日本時間16日／マサチューセッツ・スプリングフィールド）

【映像】女子レスラー、殴ってハグしてキスもする“奇行”

戦線離脱を経て復帰した人気者女子レスラーが、リングを救った直後に突如“フリーハグ・ネキ”へ豹変。観客や関係者に無差別に抱きつく奇行にファンから「怖い」「やばい」と不安の声が広がり、会場はサイコ的な空気に包まれた。

WWE「RAW」で行われた注目の女子シングル戦、ライラ・ヴァルキュリア対ロクサーヌ・ペレスの試合直後、戦線離脱していた元女子王者が突如姿を現した。心身の不調を理由に長らく欠場していたベイリーがリングに乱入し、ロクサーヌ＆ラケル・ロドリゲスによるヒール軍団“ジャッジメント・デイ”を一掃。電撃的な復帰劇となったが、その後の奇行が観客を困惑させることとなった。

この日はライラが接戦を制し勝利を収めたものの、試合後にはラケルと敗者ロクサーヌが2対1で暴行を加える事態に。会場が緊迫したその瞬間、長期欠場中のベイリーがテーマ曲とともに登場。髪を鮮やかなパープルに染めた新たな姿でリングに駆け込み、連打のエルボーでラケルを粉砕。さらにロクサーヌにはサイドスープレックスを決め、ラケルにはスタナー、最後は必殺「ベイリー・トゥ・ベリー」で両者を沈める圧巻のパフォーマンスを披露した。

かつてはベッキー・リンチとライラの師弟関係を巡るトラブルの仲裁が裏目にでてメンタルをやられたか「頭の中で声が聞こえる」と訴え、戦線離脱を余儀なくされたベイリー。今回もライラを救出したかに見えたが、突如「敵か味方か分からない」と悶絶し、混乱した表情を見せる。ファンからも「悪魔の囁きか」「声が聞こえ始めている」と不穏な反応が相次いだ。

しかし直後、ベイリーは一転して笑顔で実況席に駆け寄り「ワッツアップ？」と叫びながら解説陣とハグ。さらにリングアナのアリシア・テイラーやレフェリーのジェシカ・カーにまでハグを連発するなど、かつての“ハグ・キャラ”を想起させながらも明らかに常軌を逸した振る舞いを続ける。ファンからも「なんだこのキャラは」「怖い」「サイコパス化している」と騒然。ファンや関係者に無差別でハグを仕掛ける姿はもはや“狂気のフリーハグ・ネキ”だ。

最後はバッキバキの笑顔のまま、観客とハイタッチを繰り返しながら少女のように花道を小走りで退場。女子戦線に新たな不安の火種を持ち込んだ形となり、今後の動向が大きな注目を集めている。

（ABEMA／WWE『RAW』）