「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）

日本記録保持者の田中希実（２５）＝ニューバランス＝は１４分４７秒１４で１組５着に入り、上位８人が進める決勝進出を決めた。田中は世界陸上で１９年ドーハ大会（１４位）、２２年オレゴン大会（１１位）、ブタペスト大会（８位）に続く史上初の４大会連続の決勝進出となった。ペースを作ったパリ五輪代表の山本有真（２５）＝積水化学＝は１８着で決勝進出はならなかった。

スタートから山本有真とともに果敢に先頭争いに加わった。山本が先頭、田中が２番手でよどみないペースでレースは進んだ。２５００メートル過ぎには田中が先頭に。残り１周まで先頭で引っ張り続け、その後のスパート勝負でも粘りこんだ。

レース後は芝生の上に倒れこんだ田中。その後、ペース作った山本と手を取り健闘をたたえ合った。

レース後は「１５００メートルの後は喪失感が大きかった。今季は波が…。波がどうして生まれてるのかわからなくてつらかった。でもその波が１５００できてしまったところで今季繰り返し続けてきたからこそ、冷静に運命を受け止めることができた」と１５００メートルからの気持ちの立て直しを振り返り、果敢なレースぶりについては「自分の持ち味はためを作れば頑張れる、というところ。それをするしかないと思って臨んだ」と明かした。

決勝に向けて「パリ五輪で悔しすぎて、栄光、輝きを身にまといたい、自分も輝きたいと思っていたけど、今は光に負けてしまう部分で、絶望のどん底まで落ちてしまう。闇に怯えて闇に落ちてしまう。光も闇もこりごり。今は言葉で表現できるものではなくて、自分の透明な気持ちを走りから放てるようなことがしたい」と独特の表現で見据えた。

田中は１３日の１５００メートルでは予選で１０位に終わり、３大会連続の準決勝進出を逃した。ペースが上がったラスト１周で遅れる内容に「私の実力では厳しかった。堂々としたレース運びができないし、余裕を持って走ることができないことに弱さを感じた。悔しいというより喪失感が大きい」と話していた。

ただ、５０００メートルに向けては「生き残るということを信じて疑わない姿をお見せしたい」と話し、前向きに臨んだ。

◇田中希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫県小野市出身。西脇工高から同大に進学した。１８年世界ジュニア選手権３０００メートルで金メダル。２１年東京五輪１５００メートルでは、日本人初の決勝進出を果たして８位入賞した。２４年パリ五輪は１５００メートルと５０００メートルに出場。１０００〜５０００メートルなど複数の日本記録を保持する。１５３センチ。父はコーチも務める健智さん、母は１９９７、２００３年の北海道マラソンを制した千洋さん。