双子出産間近の中川翔子、“準備も片付けも時短”の沐浴マットに興味津々「めっちゃいいですね！」

現在、双子を妊娠中の中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【双子出産準備】アカチャンホンポで質問攻め！脳汁放出！』という動画を投稿。マタニティ・ベビー用品の専門店【アカチャンホンポ】でお買い物する様子を公開してくれました。今回は、その中でも、中川さんが気に入って購入した育児グッズをご紹介♪

商品の説明を聞いた中川さんが「めっちゃいいですね！決定だ！」と即決したのはこちらのお風呂グッズ。

■シャワー浴用のバスマット

アカチャンホンポ / 助産師さんと考えた 寝かせて洗える やわらかマット 税込2,178円（公式サイトへ）

“赤ちゃんとのお風呂をもっと楽に！”という思いで作られた、新生児から使えるやわらか素材のマット。

ベビーバスにお湯をためて、その中で赤ちゃんを支えながら洗う沐浴（インバス）は大変ですよね。

こちらは、洗面台やシンクでの沐浴の際に、マットに赤ちゃんを寝かせることで両手で洗うことが可能になるアイテム。これらの場所での沐浴は、立って行えるため腰への負担が少ないというメリットも！

また、シャワー浴（アウトバス）にもぴったりで、お湯をためないから準備も片付けも時短可能。

さらに、汚れた水は水抜き穴から流れていくので、衛生面でも◎なベビーグッズとなっています。

■シンク沐浴を前提に購入♪

アカチャンホンポのスタッフさんから商品の説明を聞いた中川さんは、「これ言ってました。お風呂場でやっちゃうと立って座ってで腰を（痛める）」「『シンクでいい』と言ってましたね」と、聞いたことがある内容に納得したようにコメント。

また、水抜き穴を「天才！」と絶賛しており、衛生面の観点からも気に入っている様子でした。

■動画もチェック

動画内では、他にもたくさんの育児グッズが紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。