新潟県内は17日夜から18日朝にかけて下越を中心に大雨となり、村上市高根では24時間に降った雨の量が200ミリを超えています。住宅の浸水被害や落雷が原因とみられる火災も発生。気象台は引き続き土砂災害などに注意を呼びかけています。



18日午前5時ごろの新潟市中央区。雷鳴とともに稲光が走ります。



大気の状態が非常に不安定となっている県内。村上市高根では24時間で233.5ミリの雨が降りました。この雨で床上浸水が新潟市西区で1棟。床下浸水が新発田市や村上市で計87棟確認されています。





24時間の降水量が9月の観測史上最大を観測した村上市高根では…〈住民〉「ちょうどこの下、ここまで。これやばいなと思ったらずっと降りっぱなしだったからね、みるみるずっと上がってきた」高根川では川の水が堤防を越えてあふれ出る「越水」が発生。田んぼに川の水が流れ込み収穫前の稲が倒れていました。雷注意報が発表されていた燕市では午前6時ごろ、住宅の2階部分を半焼する火災が発生。付近に住む住民は「落雷が原因ではないか」と話します。〈付近の住民〉「6時前だったと思うああ、雷が落ちたなとそれも近くだなと。雷以外考えられないもん。（当時は）誰もいないし」村上市でも住宅の壁を焦がす火事があり、警察は落雷の可能性もあるとみて調べています。気象台は18日夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を呼びかけています。