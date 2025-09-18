ニューストップ > 国内ニュース > 【解除】高松市の市道・西浜町3号線 冠水のため通行止め→午後7時45… 【解除】高松市の市道・西浜町3号線 冠水のため通行止め→午後7時45分解除【香川】 【解除】高松市の市道・西浜町3号線 冠水のため通行止め→午後7時45分解除【香川】 2025年9月18日 20時2分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 香川県高松市の市道・西浜町3号線、高松市西宝町3丁目～西町間が冠水のため通行止めになっていましたが、午後7時45分解除になりました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 女性客「酒を飲み、翌朝まで記憶なく体が...」10人の女性に性的暴行・わいせつ行為等の罪に問われる“里庄町ゲストハウス”経営の男（51）検察が指摘する「計画的かつ狡猾な手口」とは【ゲストハウス連続性的暴行事件 第2回／全3回】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「革靴で顔を蹴られ...」すべては“10年にわたる虐待”から始まった「自殺したい、しか考えられなくなった」【マジシャン、元ホームレス 第2話／全6話】