元EXILE 黒木啓司が、愛車であるメルセデス・ベンツのGクラスAMGモデル「G63」を手放したことを自身のInstagramにて報告した。

黒木は「初めての #g63 お世話になりました 今日でお別れでした」「色々な思い出があります」「ちょっとさみしさはありますが写真と共に心に刻も！」「黒木家をありがとう」と綴り、これまで家族で乗ってきた日々の写真を数多く投稿している。

妻の宮崎麗果も「ありがとうゲレちゃん」とコメント。ほかにも「啓司さん何乗っても似合っていてかっこいいです」「運転してる啓司くんカッコいい」「ゲレンデかっこいい」「ちゃんと麗ちゃんの運転姿も載せている所に愛を感じました」「次何乗るのー」と言ったファンからの声が寄せられている。

高級車コレクターとしても知られている黒木は、これまでもフェラーリやロールス・ロイスなどのスーパーカーを中心に所有してきている。

（文＝リアルサウンド編集部）