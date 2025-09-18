大ヒット映画の影響もあり、今、歌舞伎が注目されています。このほど山形市で歌舞伎講座が開かれ大勢の人が伝統芸能の魅力に触れました。

大塚美咲アナウンサー「いま、話題を集めている歌舞伎。そんな中、山形市で行われたのは…？」

「歌舞伎入門講座～！」

この講座は歌舞伎を身近に感じてもらい、初心者にも楽しみ方を知ってもらおうと開かれました。

講師を務めたのは、鶴岡市出身の歌舞伎役者、中村橋吾さんです。

中村さんは、一般家庭から歌舞伎の世界に入り実力をつけてきた役者で、伝統芸能の継承や地元・鶴岡の魅力を発信する活動にも力を入れています。

講座では、江戸時代から始まる歌舞伎の歴史や役者の１日の流れ、そして劇中で観客が役者に向かって叫ぶ「大向こう」のタイミングなど、観劇がより面白くなるポイントがレクチャーされました。

歌舞伎といえば、「隈取」とよばれる独特の化粧です。なぜこのような姿になったのでしょうか。





講師・歌舞伎役者 中村橋吾さん「当時は（会場の灯が）ロウソクの炎だけだったそうで、顔がきれいに見えるように白く塗ったというのが名残だと言われています」

講座の中でも会場を沸かせたのは…

この見事な演じ分け！荒事、世話物、女形など、様々な役柄を橋吾さんが実演し、それぞれの動きや声、所作の特徴を解説します。

大塚美咲アナウンサー「皆さんが今体験しているのは、歌舞伎の動きの一つ、見得です。ハッ！」

「見得」は、感情の盛り上がりを表し、役者やその場面をクローズアップする決めポーズです。

ポーズをとる瞬間に、役者の動きを強調する効果音、「ツケ」が打ち鳴らされます。

■参加者は

参加者「「大向こう」の掛け声がいまいち、タイミングがわからなかったりするので、質問できて良かったなと思います」

参加者「即、申し込みました！実践的で、すごくダイナミックで素晴らしかったと思います」

参加者「本舞台で踊るようにしてやっているので、すごいなと思って」

参加した中学生「歌舞伎に実際に触れるのはきょうが初めてで、もともとＳＮＳとかで興味はあったんですけど、おじいちゃんが誘ってくれて。「国宝」という映画も見たいなと思っていたので来てよかったなと思いました」

講師・歌舞伎役者 中村橋吾さん「嬉しかったですね～！最初は、やっぱり拍手が怖かったり、「成駒屋！」って大向こうも掛けづらかったりするんですけど、だんだん声も大きくなる。こういうのこそ、嬉しいですね、歌舞伎の足跡として」

山形市民会館では、１１月に「大竹大歌舞伎山形公演」行われる予定で、山形でも歌舞伎文化は一層、盛り上がりを見せそうです。