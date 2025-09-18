LIL LEAGUE、ホールツアー開催決定 岩城星那は自信たっぷり「いままで観たことがないライブを」
『“LDH PERFECT YEAR 2026”解禁イベント』が18日、都内で行われ、EXILE TRIBEらLDH所属32人が登壇。LIL LEAGUEの岩城星那、難波碧空が登壇し、『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 "Wonder Island" 』の開催を発表した。
【集合ショット】圧巻すぎる…！MAKIDAI、NAOTOら総勢32人が大集合
岩城は「いままで観たことがないライブをお届けできるんじゃないかなと思います」と自信たっぷり。難波は「初めて東京ガーデンシアターの規模で単独でやらせていただくので、みなさんにとってのライブの常識を違う形でLIL LEAGUEのエンターテイメントをお届けしたい」と期待感を込めた。
イベントにはほかに、EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY、劇団EXILE、f5ve、Girls2、Lucky2、佐藤晴美が登壇した。
■『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 "Wonder Island" 』日程
1月15日（木）：オリックス劇場（大阪）
1月21日（水）：Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
（愛知）
1月30日（金）：福岡サンパレス（福岡）
2月3日（火）：東京ガーデンシアター（東京）
